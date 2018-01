Kína dróton rángatja Hollywoodot

A kínai középosztály erősödése számos nyugati szokás átvételén keresztül figyelhető meg leginkább. Ezek leglátványosabbika a moziba járás divatja: 2017 volt a kínai mozik legjobb éve, amióta világ a világ. A jegybevételek tizenhárom százalékkal emelkedtek 2016-hoz képest, és elérték az 56 milliárd jüant (2,2 billió forintot), írja a Quartz. Ezzel Kína a világ második legjelentősebb mozipiaca az Egyesült Államok után. Nem is a puszta számok a legérdekesebbek azonban, hanem a rekordbevételt termelő filmek eredete. A legnagyobb blockbusterek között ugyanis egyre inkább átveszik az uralmat a hazai filmek, a globális hollywoodi kasszasikerek kárára.

Minden idők legtöbb bevételt termelő filmje Kínában a tavaly bemutatott Farkasharcos 2 lett, de a második helyen is kínai mozi, a 2016-os Sellő áll. A legjobb tízbe mindössze három külföldi (amerikai) film fért be (A Halálos iramban sorozat két epizódja és az egyik Transformers film). Rajtuk kívül kizárólag az utóbbi három évben bemutatott kínai filmeket találunk a top 10-ben, és korántsem csak a felületes, sztereotípiákban gondolkodó külföldi szemlélő számára egyedüliként ismert kung-fu filmeket, hanem romantikus vígjátékot, akciófilmet és mitikus regényadaptációt is.

Az abszolút rekorder Farkasharcos 2 mindent megtestesít, amely a kínai közönségfilmeket - és az egész ország állami propaganda által gerjesztett közhangulatát - napjainkban jellemzi.

Az egydimenziós történet szerint a volt kommandós Leng Feng (akit az a Wo Jing alakít, aki egy személyben írója, rendezője és producere is a filmnek) a két évvel korábban bemutatott első rész után most épp Afrikában menti meg a (kínai) segélymunkásokat és a helyi elnyomottakat a nyugati zsoldosoktól. A filmben minden benne van, ami a kínai moziba járók szívének kedves: egyértelműen Rambóról mintázott rettenthetetlen kínai hős, gonosz nyugatiak és jóságos, az afrikai elesetteken segítő kínaiak. Feng legfontosabb küldetése, hogy kimenekítsen a meg nem nevezett, polgárháborúba vesző afrikai országból egy kínai orvosnőt, bizonyos Dr. Chent, aki az egyetlen a világon, aki ismeri a halálos (és kitalált) lamanlavírus ellenszerét. No és persze a film tele van lövöldözéssel, autós üldözéssel, verekedéssel és a kritikák szerint egészen látványos speciális effektekkel. A kínaiak olyannyira büszkék a filmre, hogy ezt nevezték a legjobb idegennyelvű film Oscar-díjára - ami azért meglehetős aránytévesztésnek tűnik.

A filmet egy az időszámításunk előtti I-II. században uralkodott Han dinasztia korabeli katonai esküből vett idézettel reklámozzák: „Bárki, aki megtámadja Kínát, meghal, mindegy, milyen messze legyen is a célpont.” Az idézet sokat mond a megcélzott kínai közönségnek, ugyanis az utóbbi években egyre erősödő nacionalista propagandát szolgáló médiumok, bloggerek úton-útfélen hangoztatják, szinte bármilyen külfölddel folytatott kínai konfliktus tálalásakor. Legyen az az Indiával való határvita, a vitatott hovatartozású dél-kínai-tengeri szigetek ügye vagy Tajvan függetlensége.

A Kungfu jóga plakátja Jackie Channel

De akkor sem fukarkodtak a fenyegetésnek is beillő idézettel, amikor tavaly nyáron (egyébként szinte pontosan a Farkasharcos 2 bemutatójával egy időben) az épp Pekingben haknizó Chelsea brazil focistája, Kenedy kínaiakat sértő képeket posztolt az Instagramra. A Shanghai Daily szerint a brazil azt írta portugálul, hogy Porra China, ami nagyjából a leggyakoribb magyar b-betűs sértésnek felel meg, emellett posztolt egy képet egy alvó kínai biztonsági őrről az „Ébresztő, kínai idióta” felirattal.

Persze azért nem minden kínai film szól kizárólag Kína világuralmi törekvéseinek dicsőítéséről. A második legsikeresebb tavalyi (és az összesített hatodik) film az ország mozijaiban egy sikeres színházi komédia adaptációja, a Soha ne add fel! Ebben egy leszerepelt bokszoló (pontosan a UFC MMA-szervezet ketrecharcosa, hogy szponzorpénzek is zsákszámra ömöljenek a stúdió kasszájába) és egy riporternő áramütés hatására testet cserél, és ebből - nem meglepő módon - rengeteg szellemes kalamajka kerekedik.

A film kétmilliárd jüanos (79 milliárd forintos) bevételével a világ valaha készült egy országban legtöbb pénzt hozó vígjátéka. De ott találjuk a legsikeresebbek között a nagy öreg Jackie Chan Kung-fu jóga című vígjátékát, ami afféle harcművész Indiana Jones-film kung-fúzó kincsvadász régésszel - és igen, jógázással. A negyedik tavalyi film a listán pedig az Utazás nyugatra - a démonok visszavágnak. Amint sejthető, ez a sorozat második része, és egy klasszikus, 16. századi kínai mitológiai regény fantasyba hajló feldolgozása.

Mindent összeadva a hazai filmek 2017-ben a mozipénztárakban keletkezett bevétel 54 százalékát adták, amely némi visszaesést jelet a 2016-os 58 százalékhoz viszonyítva. Bár a kínai filmek népszerűsége folyamatosan nő, és előfordulnak olyan kiugró sikerek is, mint a Farkasharcos, az amerikai filmek átlagosan még mindig négyszer akkora bevételt termelnek Kínában, mint a kínai mozik.

A kínai moziforgalom növekedése két éve lassulni látszik, miután annak előtte évente átlagosan harmadával bővült. De még így is vélhetően be fogja érni a világ legnagyobb piacának számító Egyesült Államokat három-négy éven belül.

Az állam aktívan segíti a helyi filmek sikerét részben adókedvezményekkel, részben pedig az egy évben bemutatható külföldi filmek számának korlátozásával. Öt évvel ezelőtt még csak húsz amerikai filmet engedtek be az országba, és a jegyárbevétel 13 százalékát hagyták ezen alkotásoknak. Az utóbbi években ennél jóval magasabban, 34 filmben határozták meg az éves kvótát egy amerikai-kínai kétoldali kereskedelmi és kulturális megállapodás értelmében (ezekből 14 lehet 3D-s), az jegybevételt pedig a teljes forgalom 25 százalékában maximálták. Most ezt emelhetik tovább - jelenti a Hollywood Reporter -, miután Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök „szívélyesen” elbeszélgetett a témáról. A Variety szerint emellett a külföldön sikeres (40 millió forintnak megfelelő bevételnél többet termelő) kínai filmeket és a főkét kínai filmeket játszó mozikat adóvisszatérítéssel is támogatja a kormányzat. A mozikegyeken jelenleg ötszázalékos az adó, ennek a felét igényelhetik vissza azok a filmszínházak, amelyek bevételeiknek legalább kétharmadát (tehát az országos átlagnál magasabb arányt) kínai filmekből szedik be.

Az Utazás nyugatra plakátja

A kínai mozipiac erősödése folytán az ország lobbipozíciója is folyamatosan javul a hollywoodi stúdiókkal szemben, így még az amerikai filmek is a kínaiak szája íze szerint készülnek - és emiatt az ázsiai ország érdekeit szolgálják. Mivel a cenzorok teljesen szabadon dönthetnek arról, hogy milyen filmet engednek be az országba, és melyeket nem, az amerikai filmgyárak igyekeznek mindenben a kedvükben járni. Eszükbe sem jutna a kínai vezetést vagy az állampártot a legkevésbé is negatív színben feltüntető filmet csinálni, mert ezzel azt kockáztatják, hogy az összes filmjüket kitiltják Kínából, ezáltal pedig hatalmas bevételtől eshetnek el. Ehelyett a kínaiaknak való hízelgés már-már komikus méreteket ölt. Igyekeznek minden filmbe beszuszakolni egy-két pozitív kínai hőst, kínai helyszínt, kínai kultúrkincset. De még a térhatású (3D-s) filmeket is azért gyártják továbbra is zsákszámra - hiába untak már rájuk nyugaton - mert a kínaiak oda vannak érte.