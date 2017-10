Kínai pártkongresszus: Magyarország örülhet

Fontos útelágazásokkal, és új kihívásokkal teli öt évet ígért Hszi Csin-ping kínai államfő a Kínai Kommunista Párt XIX-ik kongresszusának szerdai záróeseményén. Második mandátumának kezdetén Hszi hatalmában megerősödve mondhatta el beszédét a pekingi Nagy Népi Csarnokban.

Az utóbbi egy hétben ülésező testület nem csak a következő öt éves ciklusra szavazott bizalmat a párt főtitkári címét is viselő államfőnek, de stratégiai elképzeléseit kedden a párt alkotmányába is belefoglalták. – Nem merülhet fel, hogy akár egy lélegzetvételnyi szünetet is tartsunk, hogy lassítsuk lépteinket – mondta záróbeszédében Hszi, aki ismét hangsúlyozta ambiciózus politikájának sarokpontjait. A szerdai eseményen az is kiderült, a következő öt évben kik fogják első kézből megtapasztalni az államfő harcias munkakedvét, közzétették ugyanis a párt irányításáért felelős politbüro héttagú állandó bizottságának új névsorát is.

A kínai csúcsvezetésben csak Hszi Csin-ping államfő és főtitkár, valamint Li Ko-csiang kormányfő maradt meg, a többiek visszavonultak. Az új tagok alapján el is indult a találgatás a pekingi hatalmi játszmák következő időszakáról. Miként azt a legtöbb kínai és nemzetközi hírforrás elsőként jelezte, potenciális utódjelölt nincs a tagok között.

Az állandó bizottság valamennyi tagja hatvan év feletti, vagyis 2022-ben egyikőjük sem lehet alkalmas Hszi Csin-ping leváltására. Egy informális pártszabály szerint ugyanis 68 év a nyugdíjkorhatár, vagyis az annál idősebb vezető újabb tisztségért már nem indulhat. Ez pedig megerősíti azokat a korábbi találgatásokat, miszerint a most 64 éves Hszi – éppen az említett szabályt felülírva – a 2022-es, XX-ik pártkongresszuson újabb ciklusra nevezne be.

– Azzal, hogy nem jelölte ki utódját Hszi Csin-ping, a személyügyek és a mindenkori politikai döntéshozatal feletti hatalmát nyomatékosította – elemezte a helyzetet Douglas H. Paal, a Carnegie-alapítvány Ázsia-programjának igazgatója. Az amerikai think-tank vezetője a Magyar Nemzetnek elmondta, ha az új állandó bizottságban tisztséget kapott volna egy potenciális utód, az törvényszerűen elterelte volna a figyelmet az államfőről. – A jogrendszer szerint az utódkérdést Hszi a második ciklus során bármikor, illetve annak végén is rendezheti – tette hozzá Paal, aki leszögezte: továbbra sem egyértelmű, hogy a hatalmában megerősödött vezető valóban hosszú távra rendezkedne-e be.

A Kínai Kommunista Párt XIX. országos kongresszusára toborzott önkéntesek egyike felügyeli a rendet Pekingben 2017. október 16-án Fotó: Vu Hong / MTI/EPA

Kusai Sándor, Magyarország korábbi pekingi nagykövete szerint pedig az a legvalószínűbb magyarázat, hogy a 2022-es utódlás kérdése egyszerűen idén még nem került napirendre. – „Az állandó bizottságban nincsenek potenciális utódjelöltek, a politbüroban ugyanakkor vannak fiatalabb tagok. Ez alapján azonban egyelőre nem lehet megítélni, hogy Hszi Csin-ping a harmadik ciklusra maradna-e, vagy sem” – mondta Kusai. A szakértő hozzátette, a helyzetet bonyolítja, hogy szemben a kínai vezetőt teljhatalmúnak beállító elemzésekkel, az ilyen döntéseket Pekingben sem egy ember hozza. – „A most felállt állandó bizottság összetétele is arra utal, hogy koránt sem homogén társaság adja a kínai felsővezetést. Vannak közöttük a Hszi csoportjához közelálló centristák, konzervatívok, de liberálisabb gondolkodású reformerek is” – tette hozzá Kusai Sándor. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Hszi Csin-ping szerdán elmondott beszéde utalhat hatalom további koncentrációjára. – Olyan szokatlanul nagy vállalások hangzottak el, mint a szegénység felszámolása vagy az életszínvonal évenkénti emelése – jelezte a volt nagykövet. Szerinte ilyen ígéreteket csak komoly hatalom birtokában lehet kijelenteni, egyelőre tehát azt látni biztosan, hogy a következő ciklusban Hszi Csin-ping számos megoldandó problémával, megakadt refromok végrehajtásával akar megküzdeni, ennek érdekében kemény kormányzásra rendezkedett be.

Keményebb fellépés várható Kína külpolitikájában is. A kínai államfő az egyhetes pártkongresszus során elmondott mindkét beszédében hangsúlyozta országának határozottabb fellépést a nemzetközi porondon. Douglas H. Paal szerint Kína elsőként a nemzetközi politikából kivonuló Egyesült Államok által hátrahagyott vákuumot tölti majd be fokozatosan. – A folyamatnak, legalábbis ez a része várhatóan békés lesz – mondta Paal, a Carnegie-alapítvány programigazgatója. Problémásabb lesz ugyanakkor szerinte a függetlenségért küzdő Tajvan kérdése. – „Beszédeiben Hszi nem nélkülözte a nacionalizmust, amit tovább gerjeszthet, ha Kína szuverenitását feszegető kérdések megvitatására kerül a sor. Ez idővel aligha lesz elkerülhető” – mondta Paal. A szakértő ezért úgy véli, a sziget visszacsatolása Kínához már elkezdődött, miként azonban fogalmazott, „nem épp a legbékésebb módon”. Kusai Sándor szerint a Hszi Csin-ping által meghirdetett, Egy Övezet Egy Út kezdeményezés marad továbbra is a kínai külpolitika fő csapásiránya. Ebből pedig következik, hogy a stratégiában szerepet kapott kelet-közép európai térség is fontos marad Peking számára. Idén novemberben Magyarország szervezi a Kína és a közép-kelet európai országok közötti, „16+1 Együttműködés” csúcstalálkozóját. Kusai Sándor szerint az esemény továbbra is kiemelt jelentőségű marad a pekingi diplomácia számára, mivel a 16+1 egyre inkább beintegrálódik az Egy Övezet Egy Út stratégiába. – A jövőben is több olyan kínai kezdeményezés indul majd, amihez Magyarország is csatlakozhat – mondta Kusai Sándor. Szerinte a pártkongresszus alapján a magyar kormány egy politikai és gazdasági szempontból is növekvő súlyú Kínával számolhat. – Ez pedig alapvetően jó hír, hiszen egy gazdagabb Kínával Magyarország jobban tud kereskedni – mondta a szakértő. Hozzátette: a kínai növekedés jó eséllyel nem fog agresszív külpolitikában megmutatkozni. – Lehetnek ugyanakkor érdekütközések – mondta, hozzátéve, hogy sok múlik a többi nemzetközi szereplő hozzáállásán is.