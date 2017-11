„Kincsecském, pakoljon, és jöjjön velem nyaralni!”

A molesztálási botrányok elérték a bécsi politikát is. Peter Pilz egykori zöldpárti képviselő, aki idén októberben saját pártjával szerzett mandátumot, lemondani kényszerült szombaton, mert kiderült, negyven esetben molesztálta egy korábbi kolléganőjét, illetve egy politikai fórumon egy fiatal lány fenekét fogdosta. Pilz nem emlékszik egyik ügyre sem, de azt mondta, mivel másokkal szemben is mindig magas mércét állított, így magával szemben sem lehet megengedő. Váratlan sajtótájékoztatóján azonban sokat sejtetően megígérte: eddig se volt egy politikailag korrekt politikus, és ezentúl se akar politikailag korrekt módon viselkedni.

Peter Pilz, az egyszemélyes showman Peter Pilz, az osztrák Zöldek 63 esztendős legendás alapítója, aki korrupcióellenes harcával számos hívet szerzett. Kérlelhetetlenségéért, éles logikájáért, egyszerre kemény és vicces vitastílusáért még politikai ellenfelei is becsülték. Leginkább azonban egy igencsak hiú politikus volt, aki a politikát egyfajta egyszemélyes show-nak, saját műsorszámának tekintette. Éppen ezért reagált nagyon dühösen arra, amikor pártja, a Zöldek nem akarták felvenni a választási listájukra idén nyáron. Pilz szokásához híven nem ment bele semmiféle kompromisszumba, egyszerűen rácsapta egykori társaira az ajtót, és pár hét alatt összehozott egy saját pártot. Ez természetesen „szerényen” az ő nevét viselte: Peter Pilz Listája. A párt a jobb- és baloldali populizmusból egyaránt táplálkozott, egyszerre volt iszlámkritikus, EU-kritikus, antikapitalista, antiglobalista és jólétiállam-párti. Pilz „Honvédelem” címen foglalta össze programját, amiben az ellenfelek voltak főleg egyértelműen meghatározva: a korrupció, az iszlamizmus, a neoliberalizmus. Az október közepi osztrák választásokon a Zöldek a szavazóik kétharmadát elveszítve zúgtak ki a bécsi parlamentből. Ezzel szemben Peter Pilz Listája biztosan megugrotta a négyszázalékos küszöböt, sőt a városokban tíz százalék körül szerepelt. A párt összes többi képviselője teljességgel ismeretlen a nagyközönség számára, a programjuk sem volt más, mint Pilz sajátos személyisége.

Pilz magáról mindig is büszkén vallotta, hogy nem érdekli a politikai korrektség, amibe szexista megjegyzések eddig is belefértek nála. Pár napja azonban a balliberális Profil hetilap robbantotta a hírt: Pilzcel szemben a Zöldek egyik volt munkatársa 2016 elején kemény vádakat fogalmazott meg. Negyven esetben számolt be a volt munkatárs szexuális zaklatásról. Az esetek eléggé változóak: többször is „kincsecskémnek” („Schatzi”) hívta a politikus a fiatal munkatársnőt, egy másik esetben meg felszólította, hogy „pakoljon, és jöjjön velem nyaralni”. A Profil konkrét testi közeledésekről is beszámolt.

A Zöldek bosszúja?

A Zöldek parlamenti frakciója nem csinált nyilvános botrányt akkoriban, hanem titokban figyelmeztette Pilzet, a molesztált munkatársat meg egy másik frakciótaghoz osztották be. A molesztált lány sem akart nyilvánosságot. Az ügy mindazonáltal a Zöldek belső köreiben régóta ismert volt. Pilz ezért most a saját korábbi pártját vádolja azzal, hogy bosszút akarnak állni rajta. „A mandátumokkal és a munkahelyekkel együtt a gátlások is elvesztek” – szúrt oda egykori párttársai felé sajtótájékoztatóján, amelyen a visszavonulását bejelentette. Pilz szerint a parlamentből kiesett Zöldek a molesztálási ügy nyilvánosságra hozásával „a választókat bosszulták meg”, amiért azok mellette tartottak ki. A Zöldek elnöksége persze tagadja, hogy a mostani botrányhoz közük lenne. Tény, hogy ha Pilz vádaskodása igaz lenne, és a molesztálási ügyet a Zöldek bosszúból hozták volna elő, akkor sokkal logikusabb lett volna a részükről ezt már a választási kampányban megtenni.

A kegyelemdöfést amúgy sem ez az affér adta meg. A bécsi balliberális Falter magazin szombati száma szerint Pilz 2013-ban a konzervatív-liberális értelmiség nyári egyetemén, a tiroli Alpbach Fórumon fogdosta az Európai Néppárt egyik fiatal munkatársnőjének a fenekét. Egy bécsi szocdem politikus tanúja volt a jelenetnek, ma úgy emlékezik vissza: „Pilz erősen alkoholos állapotban volt, és nem volt sem önmagának, sem a kezeinek már az ura.” A konzervatív Osztrák Néppárthoz (ÖVP) és a liberális NEOS-hoz közelálló Alpbach Fórum az ügyről akkoriban nem értesült. Peter Pilz azonban hisz a balliberális Falter állításainak, noha ő maga sem emlékszik semmire. „Az emlékezet hiánya azonban nem mentesít” – vallotta be. Pilz tehát még a bécsi parlament csütörtöki alakuló ülése előtt bejelentette, hogy „nincs oka kételkedni a Falter főszerkesztőjének állításaiban”, ezért nem veszi át a mandátumát, és visszavonul a politika első vonalából.

Peter Pilz Listája Peter Pilz nélkül?

Ez egyúttal a Peter Pilz Listája halálát is jelentheti. Miközben a friss párt arra készült, hogy vezérükkel tovább erősödnek és egyfajta baloldali populista pártként veszik át a Zöldek maradék szavazóit is, Pilz visszavonulása után a párt egyetlen ismert politikusát, mondhatni, két lábon járó programját vesztette el. Ha valakik ennek nagyon örülhetnek, azok a parlamentből kiesett Zöldek, akik így a következő négy évben talán mégiscsak visszaszerezhetik elpártoló szavazóikat. Pilz azért nem fordít teljesen hátat a közéletnek, ez egész személyiségétől távol állna. A mandátumát ugyan nem veszi át, és a saját nevét viselő pártot sem akarja irányítani, de a háttérből „segíteni” akarja továbbra is őket, amire rá is szorulnak.