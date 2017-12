Kivonulnak az oroszok Szíriából

Elrendelte az orosz csapatok részleges kivonását Szíriából Vlagyimir Putyin elnök hétfőn, egy be nem jelentett látogatás alkalmával – közölte a BBC. A brit közszolgálati médiatársaság az orosz Interfax hírügynökségre hivatkozva adta hírül, hogy Putyin Bassár el-Aszad szír elnökkel találkozott egy ottani légi bázison.

Az orosz elnök már 2016 márciusában beszélt a csapatok többségének kivonásáról.

„Arra utasítottam a védelmi minisztert és a vezérkari főnököt, hogy kezdjék meg az orosz csapatok visszavonását állandó állomáshelyükre. Meghoztam a döntést: a jelenleg Szíriában lévő katonáink jelentős része visszatér Oroszországba” – fogalmazott Putyin a RIA Novosztyi szerint.

Az orosz vezető később Egyiptomba és Törökországba is ellátogat.

A lépésre azért kerülhet sor, mert a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet utolsó komolyabb állásait is kifüstölték Szíriában (ahogyan egyébként Irakban is).

Az orosz elnök szavaiból ugyan nem derült ki, de Szíriában nem csak orosz hivatásos katonák, hanem magáncégek zsoldosai is szolgálnak. A Wagner orosz katonai magánvállalat (PMC) harcosainak például kulcsszerepe volt Palmüra első, majd második visszafoglalásában az Iszlám Államtól, később pedig a közép-szíriai és a deir-ez-zóri hadműveletekben is részt vettek. A Wagner áldozatainak számáról nincsenek nyilvános adatok, ám becslések szerint Szíriában több száz harcosuk esett el, illetve sebesült meg az elmúlt két évben. A Wagner katonáinak további sorsáról egyelőre nincsenek hírek.

Habár a szíriai háború az ország keleti részén a végéhez közeleg, a konfliktus lezárásától még távol vagyunk. Szíria nyugati felében ugyanis több iszlamista csoport tart megszállás alatt kisebb-nagyobb területeket, amelyek ugyan jó ideje körbe vannak zárva, továbbra is harcok dúlnak ezeken a frontokon. További problémás területet jelent a Jordániával és a Golán-fennsíkkal érintkező déli országrész, akárcsak Idlib tartomány, amely teljes egészében a lázadók kezén van. Így a mostani bejelentés mögött az orosz fél nyomásgyakorlási szándéka is állhat Damaszkuszra, hogy az mutasson nagyobb rugalmasságot a közelgő béketárgyalásokon. Az orosz erők részleges kivonásának bejelentése nem csupán katonai lépés, hanem diplomáciai üzenet is Moszkva részéről.

A szíriai harcokat személyesen is volt alkalmunk látni, amikor Szíriában élő magyarokhoz látogattunk: