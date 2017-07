Kizsákmányoló kínai céggel dolgoztat Ivanka Trump?

– Azért tartóztathattak le, mert a cipőgyár, ahol dolgozom, az amerikai elnök lányához kötődik – állítja egy kínai aktivista a The Guardian cikke szerint. Hua Haj-fenget heteken keresztül hallgatták ki azok után, hogy a vizsgálata fényt derített arra: a Kancsou cipőgyárban, amely Ivanka személyes márkájának cipőit is készíti, nem éppen ideálisak a munkakörülmények.

A 36 éves férfi először nem is értette, miért vitték el. Csak miután kiszabadult, és kapcsolatba léphetett a külvilággal, döbbent rá, hogy az Ivanka miatt kerülhetett reflektorfénybe a vizsgálata. Állítása szerint azelőtt nem is tudta, hogy az amerikai elnök lányának saját ruhamárkája van. Arra pedig már a rendőrségtől való távozás után jött rá, hogy a Kancsou kihez is kötődik.

Illegális megfigyeléssel vádolják

Hua két társával, Li Csaóval és Szu Henggel talált bizonyítékokat arra, hogy a gyárban kizsákmányolják a munkavállalókat. Úgy találták, hogy a minimálbérnél is kevesebbet fizetnek, a dolgozókat gyakorta alázzák meg szóban, a női munkavállalókkal szemben pedig elfogadhatatlan nyelvezetet használnak. Lit és Szut szintén óvadék ellenében engedték szabadon június 28-án. Huát most azzal vádolják, hogy illegális megfigyelési eszközökkel szerzett információkat. Korábban többtucatnyi gyárban végzett hasonló ellenőrzéseket, de most először tartóztatták le emiatt.

A The Guardian szerint egy olyan indonéz gyárból is érkeztek már hírek hasonló visszaélésekről, ahol szintén Ivanka Trump márkája számára készítenek termékeket.

Ellentmondásos a kínai-amerikai viszony

A gyár tulajdonosa, a Huajian Group korábban azt mondta az AP-nek, hogy az aktivisták valótlanságokat állítanak, eltúlozzák a dolgokat, és kiragadják a történteket kontextusukból. Abigail Klem, aki az elnök lányának üzletét igazgatja, júniusban arról beszélt a Guardian-nek: Ivanka Trump cége csak olyanokkal dolgozik együtt, akik betartják a nemzetközi munkaerő-piaci előírásokat.

Kína és az Amerikai Egyesült Államok viszonya az utóbbi időben ellentmondásos. Donald Trump többször is kijelentette elnöki kampánya során, hogy a kínaiak elveszik az amerikaiak munkáját, ezért sokan küszöbönálló kínai.amerikai gazdasági háborúról beszéltek. Hivatalba állása óta viszont az elnök baráti viszonyt alakított ki Hszi Csin-ping elnökkel.

Miután Ivanka Trump a Fehér Házban elvállalta a munkát apja mellett, lemondott a márkája napi irányításáról, de cégében a tulajdonosi jogokat megtartotta.

Egy asztalnál az orosz elnökkel és német kancellárral

A brit baloldali lap cikke csak egy azok sorában, amelyek az elnököt most Ivanka Trump személyén keresztül (is) támadják. A sajtóban megjelenő kritikák szerint Ivanka annak ellenére tölthet be fontos szerepet az elnök mellett, hogy nincs nemzetközi politikai tapasztalata. Különösen nagy a felzúdulás most a G20-as találkozón történtek miatt. Ivanka Trump ugyanis kétszer is rövid időre helyettesítette is édesapját a hamburgi G20-as találkozón, olyanokkal egy asztalnál ülve így, mint az orosz és kínai elnök, a német kancellár vagy a brit kormányfő.

Donald Trump egyébként megvédte a döntését, hogy lánya helyettesítse őt. Hétfőn Twitter-oldalán üzente meg: amikor elhagyta az üléstermet, hogy rövid megbeszéléseket folytasson japánnal és más országokkal, megkérte Ivankát, hogy foglalja helyét. Ez bevett dolog hasonló esetekben, írta az amerikai elnök, és hangsúlyozta: a német kancellár, Angela Merkel is egyetért ebben vele.