Kölcsönös függésben Zeman és Babis

Szombaton eldől, ki lesz Csehország következő elnöke, a 74. évében járó Milos Zeman egykori szocdem pártelnök, valamikori kommunista párttag, vagy kihívója, a februárban 69. születésnapját ünneplő Jirí Drahos akadémikus, vegyészprofesszor. Az elnökválasztás második fordulója péntek délután kezdődött és szombat 14 óráig tart, nyolcmillió cseh választópolgárt várnak az urnákhoz. A részvétel az előző, két hete tartott első körhöz hasonlóan magas, 60 százalék felettinek ígérkezik, nem utolsósorban azért, mert különös politikai egybeesésként a kormányfői pozícióra készülő Andrej Babis sorsa függhet az eredménytől.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A jelenleg is hivatalban lévő Zeman az első körben a szavazatok 38,5, Drahos 26,6 százalékát szerezte meg, összesen kilencen indultak a címért. Mindkét oldalon nagy volt a meglepetés, a nyíltan euroszkeptikus Zeman nem is tartott sajtótájékoztatót, csapatát láthatóan meglepetésként érte, hogy a legfőbb rivális 12 százaléknyira megközelítette, Drahosék viszont kitörő örömmel ünnepelték a civil kurázsi erejét.

Tavaly októberben a parlamenti választást Andrej Babis milliárdos vállalkozó nyerte ANO nevű elitellenes populista pártja élén, de a prágai parlament alsóházában nem kapott bizalmat a kormányalakításra. Ám Babis mindig is élvezte az ideológiailag hozzá közel álló veterán politikus, az újrázásra készülő Zeman politikai és erkölcsi támogatását. Az elnök ki is jelentette, hogy ha elsőre nem sikerül a kormány életre hívása, akkor másodjára is őt fogja felkérni kormányalakításra. Ez egyben burkolt felhívás volt a szocdemek és a kommunisták felé, hogy mégis támogassák a mindössze 78 képviselővel bíró ANO-t. Az ANO el is kezdte a koalíciós tárgyalásokat a Cseh Szociáldemokrata Párttal (ČSSD) valamint a kommunistákkal (KSČM), de csütörtökön kiderült, a ČSSD csak a február 18-án tartandó tisztújító kongresszusa után látja értelmét a további egyeztetésnek. És itt hirtelen visszakanyarodunk a sokszor hangoztatott alapproblémához, vagyis hogy a pártok vonakodnak közösködni azzal az erővel, amelynek elnöke ellen büntetőjogi eljárás van folyamatban európai uniós támogatással való visszaélés gyanúja miatt. A ČSSD egyébként még meg se oldaná Babis gondját, mert csak 15 képviselőjük van a 200 fős alsóházban, a kommunisták mindenképpen kellenek az üdvösséghez.

Jirí Pehe cseh író, politikai kommentátor szerint Zeman még akkor is kellemetlen örökséget tud maga után hagyni, ha veszít. Vagyis utolsó intézkedésével kinevezi Andrej Babist, bebetonozva egyben a következő kormányzati ciklusba az elnöki hivatal és a kormány közötti ellentéteket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.27.