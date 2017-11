Kolléganője is falazott a zaklatással vádolt tévésnek

Ha korlátozod egy nő lehetőségeit, a sajátodét korlátozod – ez csak egy a sok híres Charlie Rose-idézet közül, és bár ez is a férfi-nő kapcsolatról szól, nem emiatt vádolják a veterán amerikai televíziós személyiséget szexuális zaklatással. A legnagyobb amerikai közszolgálati csatornahálózat, a PBS, valamint a Bloomberg TV és a CBS kereskedelmi csatorna 75 éves műsorvezetőjéről nyolc nő állítja, hogy Rose meztelenül mutatkozott előttük, szexuális ajánlatot tett nekik, és fogdosta őket. A CBS médiavállalat, ahol Rose a reggeli tévéműsor egyik házigazdája, felfüggesztette a számos díjjal kitüntetett, széles körben elismert tévésztárt.

Charlie Rose a múlt század kilencvenes éveitől kezdve napi beszédtéma az amerikaiaknál, de egyáltalán nem azért, mert már 1992-ben stúdiójába hívta Donald Trumpot, aki üzleti bukásáról és elnöki terveiről is beszélt a tévésztárnak.

Az idős tévést vádoló nők a PBS-en futó, Charlie Rose nevű beszélgetőműsornál dolgoztak, vagy szerettek volna ott dolgozni. Az esetek 1990-től 2011-ig terjedően történhettek, ebben az időszakban a hölgyek 21 és 37 éves kor közé estek, Rose pedig 48 éves vagy annál idősebb lehetett. A The Washington Post – természetesen kilétük titokban tartásával – mind az érintett nőkkel, mind pedig azok ismerőseivel készítettek interjúkat, ezekből az a kép tárult fel az újságírók előtt, hogy Rose többször ugyanazokkal a módszerekkel közeledett a gyengébb nem felé. Több vádló hangsúlyozta, hogy Rose tekintélyét, pozícióját kihasználva akart nemi aktust létesíteni velük. Kiderült, Rose bevett szokása volt az állásra jelentkezőket lakására invitálni. Három nő nevét is vállalva nevezte meg Rose-t, közülük egyik azt állította, a szexuális zaklatást jelezte is a showműsor producerének, Yvette Vegának, ám ő csak – az elmondás alapján – a vállát vonva annyit mondott: A Charlie már csak ilyen. A The Washington Postnak Vega elismerte, tévesen járt el, hogy nem állt ki a nők mellett, és most már nagyon sajnálja a történteket. A tévés producer egyébként még nyáron törölte a fiókját a Twitterről. Ennek az eset fényében nagyon rossz üzenete van, legalábbis az amerikai nyilvánosságban, ahol a közéleti megnyilatkozások leginkább ezen a csatornán zajlanak.

My statement in full. pic.twitter.com/3kvFrqF2dT — Charlie Rose (@charlierose) November 20, 2017

A műsorvezető hétfőn szólalt meg az üggyel kapcsolatban, a Twitteren azt írta, nagyon sajnálja illetlen tetteit. Nagyon szégyellem magam. Időnként érzéketlen módon viselkedtem, amiért vállalom a felelősséget, bár úgy vélem, nem minden vád állja meg a helyét. Mindig is azt hittem, az érzelem kölcsönös volt, de most azt kell látnom, tévedtem. A tévés műsorvezető még azt írta, reméli, esetéből mások is tanulnak.

