Konfliktusok kísérik a pekingi fordulatot

Miközben Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke már a 2020-as választási kampányra készül, Hszi Csin-ping kínai államfő egy életre letudta politikai ellenfeleit. Trump egy pennsylvaniai kisvárosban tartott beszédében közölte vasárnap, hogy 2020-ban kampányszlogenje az „Őrizzük meg Amerikát nagyszerűnek” mondat lesz, folytatva ezzel a 2016 óta használt, „Amerika az első” szlogent. Erre pár órával a kínai Országos Népi Gyűlés szavazása után került sor. A kínai parlament két nem és három tartózkodás mellett megszavazta a kommunista párt központi bizottságának februárban közzétett alkotmánymódosítási javaslatát, jelentősen kibővítve az országot most vezető Hszi hatalmát. A most elfogadott tervezet egyik, legtöbbet tárgyalt tétele az elnöki és alelnöki posztot a jövőben már nem csak két cikluson át viselheti ugyanaz a személy, vagyis az idén 64 éves, második mandátumát töltő Hszi várhatóan 2023 után is a csúcson marad.

Már tavaly októberben, a Kínai Kommunista Párt 19-ik kongresszusán voltak arra utaló jelek, hogy a kínai elnök nem tervezi a nyugdíjba vonulást. Ennek ellenére mind a kínai, mind a nemzetközi közvéleményt meglepte a február végén közölt hír, mivel a stratégiai döntésekről Kínában hosszú, sajátos társadalmi egyeztetés folyik. Legutóbb 2004-ben került sor a kínai alkotmány módosítására, akkor egy éven át zajlott az előzetes egyeztetés. Nem maradt el persze a nemzetközi közvélemény felháborodása sem. A hatalmában megerősödött Hszit a szocialista Kínát megalapító Mao Ce-tunghoz hasonlították, nem alaptalanul. Az elnöki és alelnöki mandátumok korlátozását éppen a Mao-érából levont tanulságok miatt írták az alkotmányba 1982-ben. Sokan képviselik azt a nézőpontot, hogy ezen tétel törlésével, valamint a most eszközölt további módosításokkal Hszi szakított a Teng Hsziao-ping elnök nevéhez fűződő, 1977-ben meghirdetett reform és nyitás politikájával.

Kína ugyanakkor hangsúlyozza, Hszi hatalmának megerősítése mögött racionális érvek állnak. A következő időszakban egy sor nehéz döntést kell meghozniuk: folytatniuk kell a gazdaság átalakítását, ami például a nehézipar egyes területeinek a leépítését célozza.

Nyugaton azonban megjegyzik, Hszi megerősödésének külpolitikai aspektusa is van. Több elemző is rámutatott, hogy a Mao-érát emlékeztető lépés után a világpolitikai színpadon is erélyesebb fellépés várható. Bár világhatalmi törekvéseit Peking cáfolja, a belpolitikai lépésnek szinte azonnal volt nemzetközi következménye. Az Egyesült Államokban politikai döntéshozók jelezték, hiba volt támogatni Kína csatlakozását a Világkereskedelmi Szervezethez (WTO), ami előrevetíti, hogy Washington a jövőben Pekinget a számára legfájóbb ponton, a nemzetközi kereskedelemben akadályozhatja.

Donald Trump múlt hét pénteken alá is írta azt az elnöki rendeletet, ami az acélimportra kivetett 25 százalékos, és az alumíniumimportot érintő 10 százalékos védővámról szól. Kína ezzel kapcsolatosan vasárnap közölte, hogy bár nem érdekeltek kereskedelmi háború kirobbantásában, ha az ország és népe érdekének a védelme azt megköveteli, képesek megfelelő választ adni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.12.