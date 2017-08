Korábban a közmédiában is odaszúrt a holland nagykövet a magyar kormánynak

Komoly diplomáciai perpatvar alakult ki Magyarország és Hollandia között, miután utóbbi távozó nagykövete keményen kritizálta előbbit a 168 Órának adott interjújában. Az interjút követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hazarendelte Hollandiából konzultációra a magyar nagykövetet, csak az ügyvivő maradt kint.

Gajus Scheltema egy nappal az ominózus interjú megjelenése előtt szerepelt a közmédiában is: a Kossuth Rádió A Hely című műsorában. A holland nagykövetség ingatlanjáról készült, alapvetően művészettörténeti, építészettörténeti fókuszú adásból kiderült, 1970-ben vásárolta meg az épületet a holland állam. Scheltema pedig akkor már volt is a villában, 18 évesen, középiskola végén járt Budapesten. Mint mondta, szerelembe is esett egy zongorista hölggyel, de túl félénk volt, hogy megszólítsa.

A távozó nagykövet arról is beszélt, ő választotta állomáshelyéül Magyarországot, mert pakisztáni kiküldetése után közelebb akart kerülni a hazájához, Európába akart jönni. Korábban dolgozott Szlovákiában és Lengyelországban is.

„Budapestet azért is választottam, mert az itteni politikai környezetet és folyamatokat kihívásnak tekintettem”

– jelentette ki a közmédiának még a botrány előtt. Mint mondta, megbízatása előtt is hallatszottak kritikai hangok Brüsszellel és az Európai Unióval kapcsolatban Magyarországról. „Kifejezetten azért érkeztem ide, hogy kissé ellenpontozzam ezeket a kritikus hangokat és próbáljam Magyarországot kicsit közelíteni, jobban integrálni az európai színtérbe” – vallott küldetéséről Gajus Scheltema.

Állítása szerint nem volt különösebben sikeres ebben, továbbra is sok a kritikus hang. Úgy számol, a jövő évi választás nem változtat majd ezen érdemben, így sok munka áll a következő nagykövet előtt is. A műsor további részében csak az épületről esett szó.