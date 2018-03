Kormányozná New York államot a Szex és New York sztárja

Elindul a New York-i állami kormányzóválasztáson Cynthia Nixon, a Szex és New York sztárja – írta az Index. A színésznő, aki Miranda Hobbest játssza a tévésorozatban, demokrata színekben indul a jelenleg kormányzó, szintén demokrata Andrew Cuomo kihívójaként.

Az indulását bejelentő videóban Nixon arról beszél, hogy New Yorkban született, nem is élt soha máshol, és itt is akarja fölnevelni a gyerekeit.

Meglátása szerint az egész államot cserben hagyták a vezetői: itt a legnagyobbak az egyenlőtlenségek, baj van az állami iskolákkal és a tömegközlekedéssel, a gyerekek fele szegénységben él, miközben New Yorkban élnek a világ leggazdagabb emberei is.

Az 51 éves Cynthia Nixon a Twitteren jelentette be, hogy beszáll a küzdelembe.