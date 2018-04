Korrupció, Semjén Zsolt és a mérhetetlen KDNP

Szombat délután az osztrák Der Standard Korrupciós mocsár a pusztában című cikkében foglalkozik Orbán Viktorral és a magyarországi korrupcióval. A szerző úgy véli, hogy a miniszterelnöknek egyszerűen nem volt más üzenete a kampányban, mint a migráció kérdése. Orbán ellenfelei és a kritikus média pedig azt állította, hogy ezzel az üzenettel csak más, és fontosabb dolgokról akarja a miniszterelnök és pártja elterelni a figyelmet.

A Der Standard ír a lapunk által feltárt ügyekről. Többek között Kósa Lajossal összefüggésbe hozható 4,3 milliárd euróról, vagy a gyémánttá vált „alkotmányos költségről”.

A cikk szerzője, aki egyben az újság budapesti tudósítója is külön kiemeli Orbán Viktor és Semjén Zsolt, valamint a Fidesz és a KDNP viszonyát, ami a kereszténydemokrata pártelnök svédországi luxusvadászata kapcsán merült fel. A kisebbik kormánypárttal kapcsolatban az a véleménye, hogy annyira mérhetetlenek, hogyha nem lennének a Fidesszel szövetségben, akkor be se kerülnének a parlamentbe.

A lap szerint a magyar belpolitikát vizsgálva természetesen megkerülhetetlen Orbán Viktor vele, Tiborcz István személye is, akinek ügyei után az OLAF is vizsgálódik.

Vona Gáborról, a Jobbik elnökéről is közöl egy portrét az újság, amiben az életútja mellett az is leírják, hogy hogyan sikerült a szélsőjobboldali pártot középre kormányozni, és a pártelnök sikeresen kiűzte a Jobbikból a harcias hangvételt. Most már nincsenek roma-ellenes kampányok, illetve az antiszemitizmussal is sikerült leszámolni.