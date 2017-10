Kovács Zoltán szerint lehet populistának nevezni a nemzeti konzultációt

„Nevezheti populistának a nemzeti konzultációt – mondta a Berlingske című dán lapnak adott interjúban Kovács Zoltán kormányszóvivő. – A populizmus lényege, hogy minél több embert érj el, és megtudd, szerintük mit kéne tenni” – folytatta a kormányszóvivő, aki a Szabad Sajtó Társaság nevű szervezet meghívására beszélt száz embernek a múlt hét hétfőn.

Az interjút készítő, Magyarországon élő dán újságíró ott volt az előadáson, amely előtt nyolc-kilenc szélsőbaloldali tüntető azt hangoztatta, hogy Magyarország diktatúra, a Szabad Sajtó Társaság pedig rasszista. Más, szintén dán források muszlimellenes szervezetként írták le a társaságot lapunknak, erről bővebben itt írtunk. A tüntetőket egyébként elvitték a rendőrök.

Az előadáson Kovács Zoltán az Európai Unió előtt álló kihívásokról, az Orbán-kormány bevándorláspolitikájáról, valamint arról beszélt, hogy a nyugati fősodorbeli sajtó „félreérti” Magyarországot.

Az ezt követően adott, ám csak tegnap publikált interjúban az idehaza is ismert kijelentései mellett a kormányszóvivő kiemelte, hogy a magyarok kereszténydemokráciában akarnak élni. – Nem szeretjük a határra felhúzott kerítést. Túl ronda. De ez a legjobb megoldás – jelentette ki Kovács, aki szerint jó lenne, ha nem egyedül kellene fizetnie Magyarországnak a külső határ védelmét.

Előzetesen az MTI Agendája azt írta, Kovács tárgyalásokat is folytat Koppenhágában, a dán újságíró szerint a kormányszóvivő – akit még kiutazása előtt mi is próbáltunk elérni, de nem reagált megkereséseinkre – csak a magyar nagykövettel egyeztetett a dán fővárosban. Emellett részt vett a Deadline (Határidő) című tévéműsorban is.