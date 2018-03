Kreml: megbocsáthatatlan Putyin emlegetése a Szkripal-üggyel kapcsolatban

Sokkolónak és megbocsáthatatlannak minősítette a Kreml szóvivője, hogy Boris Johnson brit külügyminiszter a Szkripal-üggyel összefüggésben szóba hozta Vlagyimir Putyin orosz elnök nevét – tudósított az MTI.

„Több szinten és több szituációban közöltük már, hogy Oroszországnak nincs köze a történethez. Bármilyen utalás az elnökünkre vagy az ő említése (az üggyel kapcsolatban) nem más, mint a diplomácia szempontjából sokkoló és megbocsáthatatlan magatartás” – jelentette ki Dmitrij Peszkov szóvivő az Interfax hírügynökségnek.

Johnson pénteken kijelentette: a brit kormány véleménye szerint „elsöprően nagy valószínűséggel” Putyin döntése volt, hogy „a második világháború óta első ízben idegmérget használjanak Európában”.

Előzőleg a brit Munkáspárt vezetője az elhamarkodott ítélkezés veszélyére figyelmeztetett az angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet ügyében. Jeremy Corbyn a The Guardian című baloldali brit napilap pénteki kiadásának véleményrovatában megjelent cikkében hangsúlyozza: nincs senki Nagy-Britanniában, akit ne borzasztana el Szergej Szkripal egykori orosz kettős ügynök és leánya, Julija Szkripal múlt heti barbár megmérgezése katonai célokra kifejlesztett idegméreggel.

A legnagyobb baloldali brit parlamenti erő vezetője szerint azonban a brit közvélemény jogos elvárása, hogy politikai vezetői „hűvös fejjel, kimért válaszlépésekkel” reagáljanak a történtekre, mert a rendőrség által összegyűjtött bizonyítékokat „rohanvást megelőző, felhevült parlamenti légkörben” meghozott döntések sem az igazságszolgáltatást, sem Nagy-Britannia nemzetbiztonsági érdekeit nem szolgálják.

Theresa May miniszterelnök a hét elején a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva jelentette be, hogy a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint az elkövetők orosz fejlesztésű, fegyverekben is alkalmazható minőségű idegmérget használtak Szkripalnak, az orosz katonai hírszerzés volt ezredesének, a brit külső hírszerzés (MI6) egykori ügynökének és lányának a megmérgezéséhez. May közölte: a brit kormány „nagyon valószínűnek” tartja, hogy a támadás mögött Oroszország áll.

Közben már Új-Zéland is Oroszország felelősségét sejti az Angliában élő volt orosz–brit kettős ügynök és lánya megmérgezésének hátterében. Az eddigiekben Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok, Németország, Franciaország is jelezte, hogy hasonlóan látja a mérgezéses gyilkossági kísérletet.

Új-Zéland miniszterelnöke azt is elmondta, hogy befagyasztja az Oroszországgal 2014-ben megkezdett szabadkereskedelmi tárgyalásokat. „A nemzetközi felháborodás fényében az orosz reakció cinikus és elfogadhatatlan – jelentette ki Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök pénteken. – Ebben a támadásban három ember súlyosan megsérült, köztük egy helyszínelő rendőr is, és még többeket fenyegetett veszély” – tette hozzá.

A mérgezés a délnyugat-angliai Salisbury városában történt március 4-én. A brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynökét, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét és volt kettős ügynök lányát azóta kórházban kezelik, állapotuk – bár továbbra is válságos – stabil. A mérgezéses gyilkossági kísérletre válaszul a brit kormány kiutasította a londoni orosz nagykövetség huszonhárom olyan diplomatáját, akiről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytat Nagy-Britanniában, emellett felfüggesztett minden tervezett magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezést Oroszországgal.