Kultúrharc a horvát jobboldali kormánypárton belül

Horvátországban igazi kultúrharc kerekedett az isztambuli egyezmény esetleges ratifikációjából. A nők elleni és a családon belüli erőszak súlyosabb büntetőjogi üldözését előirányzó nemzetközi megállapodáshoz Horvátország is csatlakozott – de a mai napig nem ratifikálta. Andrej Plenkovic konzervatív kormányfő most elérkezettnek látná az időt erre. Mivel ezzel a politikus feminista és emberi jogi szervezetek kérésének tesz eleget, a kormánypárton, a Horvát Demokratikus Közösségen (HDZ) belüli nacionalista és klerikális ellenzéke támadásba lendült. Hosszú hallgatás után a múlt héten megszólalt például Tomislav Karamarko, aki 2016-ig volt a HDZ elnöke. Facebook-bejegyzésében az isztambuli egyezményt a keresztény hit és a horvát haza elleni „brutális támadásnak” minősítette, szerinte ugyanis az egyezmény a „genderideológiát” kényszerítené a keresztény horvát társadalomra.

Karamarko 2016-ban bukott bele egy korrupciós ügybe. Kiderült, hogy második felesége a horvát állammal perben álló magyar Moltól fogadott el jutalmat, illetve szoros kapcsolatban állt orosz üzleti körökkel. A magyar- és oroszbarát Karamarkót a HDZ élén Andrej Plenkovic követte, aki háttérbe szorította a HDZ szélsőjobboldali köreit: Karamarko főideológusát, a muzulmán vallású Zlatko Hasanbegovicot még ki is zárta a pártból.

Az isztambuli egyezmény körüli vita adott most alkalmat a pártellenzéknek a visszatámadásra. A zágrábi Nacional hetilap információi szerint a HDZ klerikális szárnya Plenkovic megbuktatására játszik, és Ivana Maleticet, a HDZ alelnökét akarná új kormányfőnek. Noha a múlt heti frakcióülésen a többség kiállt az isztambuli egyezmény mellett, jelentős nevek sorakoztak föl a kritikák mögé. Közéjük tartozik David Ivo Stier, a HDZ argentínai születésű főtitkára, aki 2017 nyarán távozott a zágrábi külügyi tárca éléről. Stier mellett egy másik, korábbi HDZ-s külügyminiszter, Mirko Kovac is elveti az egyezményt. A szintén HDZ-s államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic ugyan nyíltan nem áll melléjük, de tudni lehet, hogy ő is Plenkovic ellen dolgozik. A katolikus püspökök is beszálltak a politikai vitába: a családon belüli erőszak külön büntethetőségét a család eszméje elleni támadásnak tartják. Nyilatkozatában a horvát püspöki kar egyenesen gyarmatosításnak nevezte az isztambuli egyezményt.

A helyi szerb kisebbség szélsőbaloldali hetilapja, a Novosti elemzése szerint azonban a viták arra is alkalmat adhatnak, hogy Plenkovic leszámolhasson a párton belüli szélsőjobbal, és folytassa a HDZ középre pozicionálását. Első jelentős sikerét Plenkovic már el is érte: csütörtök reggel a zágrábi kormány egyhangúlag állt ki a ratifikáció mellett. Plenkovic előtte hosszan sorolta a nők elleni és a családon belüli erőszak horvátországi adatait: az utóbbi három év nők elleni gyilkosságainak több mint felében a férfi partner volt a tettes. Plenkovicnak a parlamenti szavazástól se kell már annyira tartania: ha a HDZ nacionalista szárnya ellene szavaz is, a liberális koalíciós partnerével, a kisebbségekkel és a baloldali ellenzék átszavazóival együtt bizonyosan meglesz a többsége.