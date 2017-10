„Kurz a Szabadságpárt programjával akar győzni”

– Az osztrák szociáldemokrácia évtizedeken át alakította az osztrák jóléti államot. Az SPÖ várható bukása mit jelent Ausztria számára?

– Az SPÖ volt már a múltban is ellenzékben, és fel tudta magát onnan ismét építeni. Egyelőre az osztrák jóléti állam is elég erős. Nem az SPÖ esetleges ellenzékbe szorulásától tartok, hanem az általános jobbratolódástól, ami Ausztriát is most elérte.

– Eszerint akkor már ön is a Néppárt (ÖVP) és a Szabadságpárt (FPÖ) koalíciójával számol?

– Nem. Sokféle lehetőség nyitva van még. Az ÖVP akár kisebbségi kormányt is alakíthat. De meghatározó lesz az is, hogy a kis pártok, például a zöldek és a liberálisok miként szerepelnek.

– Vagy az SPÖ egyszerűen beáll a néppárti Sebastian Kurz mögé, s így folytatódik a nagykoalíció.

– Nagyon remélem, hogy ilyenbe nem megyünk bele.

– Nem kéne annak örülnie, hogy Sebastian Kurz sikeresen hódított el számos szabadságpárti szavazót? Egy éve még az FPÖ állt az élen, ma meg már a harmadik helyre esélyesek csak.

– Hogy az FPÖ győzelme nem fenyeget, természetesen jó hír. De Sebastian Kurz éppen azért vezet ma, mert nemcsak az FPÖ szavazóit, de a programját is átvette. Hiába lesz az FPÖ harmadik, ha az ÖVP az ő programjukkal akar győzni. Ezt értem az általános jobbratolódás alatt.

– Mit rontott el ennyire az osztrák szociáldemokrácia?

– Sok mindent. Noha Christian Kernnel egy éve valóban a megújulást választottuk, ő tényleg új arc volt az osztrák politikában, nem sikerült a választókhoz ezt megfelelően eljuttatnunk. Kurz viszont már majdnem tíz éve része az osztrák politikának, mégis ő jelenik meg ma új emberként, friss erőként. Ráadásul a menekültkérdés vált a választási kampány legmeghatározóbb témájává. E téren pedig sajnos nem volt világos az álláspontunk.

– Nem hinném, hogy egy baloldalibb menekültpolitikával ma népszerűbbek lennének.

– Nem erről van szó. A gond az, hogy néha menekültpártiak voltunk, néha meg nem. El kellett volna kezdettől döntenünk, hol is állunk. Sokkal jobb, ha kezdettől liberálisak vagy konzervatívak vagyunk e téren. A választó azonban egyszerűen nem tudta, mire számíthat nálunk.

– Ez nem a baloldal általános válságának a jele? A szociális vagy gazdasági kérdések helyett egyre inkább az identitáspolitikaiak dominálnak. A baloldal például a jóléti államot védi, de nem tudja eldönteni, hol vannak ennek a határai.

– A szélsőbaloldalon mindig is jelen volt az a fajta nacionalizmus, amely a jóléti államot és a nemzetállamot összekapcsolta. Én ezt elutasítom. Nem lehet azonban naivan azt sem gondolni, hogy a világ minden problémáját majd Európának, pláne a kis Ausztriának kellene egyedül megoldania. A jóléti állam akkor működőképes, ha vannak határai. A menekültekkel valóban nőtt azok száma, akiket ezen jóléti államnak kéne eltartania. A torta ugyanakkora, de egyre többen vagyunk rá. És ez érthető módon érdekkonfliktusokhoz vezet a társadalmon belül. Világossá kell tennünk ezért: nem jöhet mindenki, aki pedig jön, annak minél hamarabb integrálódnia kell a munkaerőpiacon, hogy ne tehertétel maradjon a jóléti állam számára. Ez a menekülteknek ugyanúgy érdekük, mint a jóléti államnak.

– Ausztria hagyományosan aktív a délkelet-európai térségben. Az ÖVP várható győzelme mit jelent e régió számára?

– E téren nem látok nagy különbséget az osztrák pártok között. Bécs mindenképp támogatni fogja továbbra is a délkelet-európai országok EU-tagságát. A Balkán integrációjának nem az ÖVP vagy az FPÖ, hanem egyes nyugat-európai országok a fő ellenzői. Az viszont probléma, hogy Sebastian Kurz nem a megfelelő politikusokkal barátkozik a térségben, és ezzel veszélyes tendenciákat is támogat.

– Orbán Viktor például bizonyosan örülni fog a győzelmének.

– Nem csak ő. Az EU-tagjelölt Macedóniában Kurz az utolsó percekig kiállt az autoriter Nikola Gruevszki egykori kormányfő mellett.

– Az ÖVP mára eleve EU-kritikusabb is lett. Mennyi esélyük van a párton belüli uniópártiaknak Kurzcal szemben?

– Főleg Erhard Busek körül csoportosulnak e körök, de Busek már idős, nem veszélyes ő semmiképp Kurzra. Ráadásul ha Kurz nagy arányban győz, az mindenféle pártbeli kritikusát elhallgattatja majd. Legalábbis egy időre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.11.