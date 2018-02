Küszöbön a koperi magyar beruházás

Előrehaladott szakaszba ért a koperi szlovén vasútvonal és kikötő magyar részvétellel történő fejlesztésének előkészítése. A szlovén parlament külügyi bizottsága kedden megtárgyalta és támogatta a magyar kormánnyal történő hivatalos tárgyalás megkezdéséről szóló kormány-előterjesztést. A tervezett nagy volumenű, egymilliárd eurós fejlesztés erős politikai ellenszélben alakul, mert a szlovén ellenzék minden létező fórumon meg szeretné akadályozni, hogy magyarok bővítsék a vasutat és a fontos tengeri teherkikötőt. A magyar részvételt még egy koperi népszavazáson is meg akarták akadályozni tavaly év végén, ám ez a referendum nem volt érvényes. Jure Leben infrastruktúráért felelős államtitkár kedden azt nyilatkozta, reméli, tíz napon belül megindulhat a tárgyalás a magyar féllel.

Magyarország már tavaly tavasszal jelezte, hogy készen áll kétszázmillió euró befektetésére. A magyar tervek és szlovén sajtóhírek arról is szóltak, hogy cserébe a kikötő ipari parkjában egy öthektáros területet kapna egy magyar konzorcium, amelynek résztvevői a magyar állam és hazai cégek lennének. Az idő sürget, mert időközben az Európai Unió is megítélt egy 109 millió eurós támogatást a tervezett vasúti beruházáshoz, és az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank is részt vállal a finanszírozásból. A szlovén kormány most már dűlőre akarja vinni az ügyet, mert az ország adriai-tengeri kijárata már régen kapacitásának maximumán működik. Az egy szakaszon egyvágányos vasúti összeköttetés már közvetlenül akadályozza a kikötő terjeszkedését, a jelenleginél több konténer kezelését.

A bizottsági határozat értelmében a magyar fél 49 százalékot szerezne a Divaca–Koper vasútvonal kétvágányúsításának beruházásában, és garantálnák a 200 millió eurós befektetés utáni 2,8 százalékos nyereséget. A vasútvonal kivitelezésébe magyar cégeket is meghívnának. Az öthektáros kikötői terület is nevesítve van a tárgyalási dokumentumban.

Az események felgyorsulását az is jelzi, hogy január második felében egy magyar tárgyalódelegáció járt Koperben, információink szerint a Mol, a bioetanolt előállító Pannonia Ethanol és a MÁV képviselőivel. Mint azt a koperi kikötői hatóság egyik illetékesétől megtudtuk, egyáltalán nem arról van szó, hogy csak a magyarok szeretnének szeletet hasítani az egyre sürgetőbb fejlesztésből. A koperi kikötő vezetése szinte minden héten fogad különböző országokból delegációkat.

De pontosan milyen fejlesztésről van szó?

A Magyarországról Őrihodoson és Ausztriából Klagenfurt felől Koperbe vezető vasútvonal teherforgalma rendkívül intenzív, a koperi kikötő kínai áruk kedvelt célpontja, de például a kecskeméti Mercedesek is innen indulnak hosszú útjukra. A gond az, hogy Ljubljana után hegyi terepen kell átvágnia a vonatnak, és a legutolsó 27 kilométeres szakasz csak egyvágányú. A Divaca és Koper közötti, 27 kilométeres vasúti szakasz kapacitását tehát duplázni kell. Szlovénia már évek óta próbálkozik a vonal kétvágányúsításával, de eddig sem teljes politikai megegyezés, sem pedig befektető nem volt. A vonalszakaszon jelenleg húszpercenként követik egymást a teherszerelvények, ezt a sűrűséget már nem lehet növelni. De ha ez a hegyi szakasz egyszer kétvágányú lesz, értelemszerűen duplázódik az adott idő alatt továbbítható nyersanyag és késztermék mennyisége. Magyarországnak azért érdeke a fejlesztés, mert évek óta növekszik a Koperben átrakott magyar vagy Magyarországra érkező termékek mennyisége.

Ám még túl kell lenni pár akadályon. A szlovén külügyi bizottság határozata még be kell fusson a szlovén kormányhoz, a kormányhatározatot pedig a parlamentnek kell ratifikálnia. Az ügyben zajlik még egy legfelsőbb bírósági ügy is, mert egy magánszemély megtámadta a már lezajlott referendum eredményét.