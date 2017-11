Lassan állandósuló kormányválság sújtja Theresa Mayt

Egyetlen héten belül a második kormányválsággal kell megküzdenie a brit miniszterelnöknek, Theresa Maynek, akinek a közelgő brexit miatt amúgy sincs könnyű dolga. Szerda este ugyanis lemondott Priti Patel, a kormány eddigi nemzetközi fejlesztési minisztere, akiről kiderült, hogy még a nyáron bármiféle egyeztetés és engedély nélkül magas rangú izraeli politikusokkal, köztük Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel is tárgyalt. Egy héten belül ő volt a második magas rangú kabinettag, aki távozott a kormányból. Múlt szerdán ugyanis Sir Michael Fallon jelentette be lemondását a védelmi miniszteri tisztségről, miután egyre több cikk jelent meg arról, hogy 15 évvel ezelőtt igencsak illetlen módon viselkedett egy fiatal újságírónővel. Ezek után már csak az a kérdés, a toryk meddig nézik tétlenül May vergődését, és mikor szánják el magukat a változtatásra.

Patelről a BBC derítette ki, hogy augusztusban, amikor „családi vakáción” járt Izraelben, valójában sűrű hivatalos programot bonyolított le, tizenkét munkatalálkozót tartott izraeli tisztviselőkkel, köztük Netanjahuval, és végig a kíséretében volt Lord Stuart Polak, az egyik legismertebb brit Izrael-párti lobbista.

Patel augusztusi izraeli találkozóiról furcsa módon sem a Downing Street, sem a brit külügyminisztérium, sem az Izraelben működő brit diplomáciai képviseletek nem tudtak. A volt fejlesztési miniszter az utazás után felkérte saját tárcáját arra, hogy segélyekkel támogassa az izraeli hadsereg által a Golán-fennsíkon végzett humanitárius tevékenységet. Ez a kezdeményezés azonban brit kormányilletékesek ellenállásán elakadt, mivel a hivatalos álláspont szerint az Izrael által 1967-ben elfoglalt Golán Szíria része.

A lemondását bejelentő, Maynek címzett szerda esti levelében a volt fejlesztési miniszter elnézést kért, amiért izraeli tárgyalásai nem feleltek meg az átláthatóság és a nyitottság alapelveinek. Válaszában a brit kormányfő helyes és bölcs lépésnek nevezte Patel távozását, és hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia és Izrael kapcsolatait minden esetben „a formális, hivatalos csatornákon” keresztül kell fenntartani. Az eset azért is különösen kellemetlen, mert Patel a Konzervatív Párt jobbszárnyának prominens képviselője, és mindvégig aktív támogatója volt a brexitnek, vagyis Nagy-Britannia kilépésének az Európai Unióból. May kormányát az utóbbi időszakban sorozatos botrányok gyengítik, bár a miniszerelnök helyzete már a júniusban tartott, előre hozott parlamenti választások óta is meglehetősen ingatag. A kockázatos manőver balul ütött ki, a Konzervatív Párt addigi csekély alsóházi többségét is elvesztette, és jelenleg csak az egyik észak-írországi protestáns párt eseti külső támogatásával tud kormányozni.

Mujtaba Rahman, az Eurasia Group tanácsadó cég elemzője a Bloomberg hírügynökségnek azt nyilatkozta: az egymást követő kínos ügyeknek erős destabilizáló hatásuk van, ezek megerősíthetik azokat a találgatásokat, amelyek szerint Maynek hamarosan le kell mondania. Eközben persze a Brüsszellel folytatott tárgyalások sem zökkenőmentesek. Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója pénteken arról beszélt, hogy bár bizonyos pontokban történt némi előrelépés a brexit feltételeiről szóló tárgyalások 6. fordulóján, de egyik kérdésben sem sikerült áttörést elérni. Megegyeztek ugyan bizonyos kérdésekről az állampolgári jogok és az ír–északír határellenőrzés területén, ám vannak komoly nézetkülönbségek is, például a családegyesítés vagy az Európai Bíróság joghatósága vonatkozásában.

Az viszont kiderült pénteken, hogy törvénybe iktatná a brexit időpontját a brit kormány. A szigetország részéről a tárgyalásokat összehangoló minisztérium vezetője, David Davis a tárca által csütörtök éjjel ismertetett nyilatkozatában közölte: a brit EU-tagságot rögzítő törvény visszavonásáról beterjesztett jogszabálytervezetbe (Withdrawal Bill) bekerülne, hogy az Egyesült Királyság 2019. március 29-én, a greenwichi középidő (GMT) szerint 23 órakor kilép az EU-ból. Az időpont Brüsszelben és Budapesten is 2019. március 29-én éjfélre esne.

