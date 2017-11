Lecserélhetik az amerikai külügyminisztert?

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter helyét Mike Pompeo, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója veheti át – értesült több amerikai médium. A sajtó emlékeztet rá, hogy Tillersonnak több vitája is volt már Donald Trump elnökkel, például az észak-koreai rakétateszteket vagy az iráni atomprogramot illetően. Sőt, a külügyminiszter egy alkalommal állítólag idiótának nevezte az elnököt. Igaz, ezt Donald Trump álhírnek nevezte, de azért visszavágva lényegében IQ-teszt-párbajra hívta miniszterét, hozzátéve, hogy nincs kétsége arról, ebben ki győzne. Maga Tillerson nem ismerte el, de nem is tagadta a vádakat. Korábban felröppentek olyan hírek is, hogy az amerikai diplomácia vezetője maga is erősen fontolgatta a lemondását, azonban ezt minduntalan cáfolta.

Az 53 esztendős Pompeót Donald Trump egyik leghűségesebb embereként tartják számon. Állítólag az elnök belső köreiben is nagy a támogatottsága. Az amerikai sajtó úgy tudja, Pompeót a CIA élén pedig Tom Cotton republikánus szenátor válthatja. A cserékre már decemberben vagy januárban sor kerülhet, de Trump állítólag még nem bólintott rá véglegesen, és a pletykák szerint hajlamos meggondolni magát személyi kérdésekben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.01.