Lefoglalták az Iszlám Állam 50 millió eurós drogszállítmányát

Lefülelték az Iszlám Állam mintegy 15 és fél milliárd forintot érő kábítószer-rakományát az olasz hatóságok.

A szállítmányt Gioia Tauro kikötővárosban csípték el. Mint közölték, a 24 millió darab tramadol tablettát tartalmazó óriáscsomagot Indiában adták fel és Líbiába szánták. Egy ilyen tabletta ára nagyjából 600 forintnak felel meg.

A tramadol nagyon erős opioid fájdalomcsillapító, amely – a morfiumtól vagy herointól eltérően – nem „bénítja meg" az embert. Alacsonyabb a hozzászokás és függőség kialakulásának lehetősége is, miközben a hatását akár több órán keresztül is kifejti. A fájdalomcsillapítónak azonban számos mellékhatása is lehet, mint például a lelassult légzés és pulzus vagy az emésztési problémák, a hányinger és a szédülés.

Az olasz hatóságok szerint az Iszlám Állam fegyveresei előszeretettel használják a szert arra, hogy növeljék fizikai állóképességüket. A tramandol tablettákat a „harcosok drogjának" is nevezik – mondták el a szakértők.

Hasonló szállítmányt legutóbb fél éve foglaltak le Genovában. A mostani rajtaütést az olasz maffiaellenes ügyészség koordinálta az Egyesült Államok drogellenes hivatala segítségével.