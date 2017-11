Légi járatokat töröltek az indiai légszennyezés miatt

Az amerikai United Airlines vasárnap törölte a New Jersey-i Newarkból Újdelhibe tartó járatát, mivel az indiai fővárost még mindig rendkívül egészségtelen szmog lepi be. Az intézkedés várhatóan hétfőn is érvényben marad, akkor sem indul el a járat, illetve a cég közlése szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, ennek függvényében döntenek a folytatásról.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az elővárosokkal együtt csaknem 22 millió lakosú Delhiben a múlt héten hirdettek környezetvédelmi vészhelyzetet. A Verisk Maplecroft nemzetközi kockázatelemző cég szerint az indiai főváros a világ tíz, legrosszabb levegőjű térségébe tartozik, a PM 2,5 néven ismert, mikroszkopikus részecskék koncentrációja a legutóbbi mérések szerint csaknem tízszerese az egészségügyi határértéknek.

A krízisnek több oka van: az iparosítás, vagyis a gyárak és az erőművek szennyezőanyag-kibocsátása, a túl sok építkezés, a túl nagy népsűrűség és a rengeteg jármű által kipufogott gáz, illetve az, hogy a környékbeli államok farmerei elégetik az aratás után hátramaradó felesleget. A jelenség nem új, már tavaly is előfordult, hogy az Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren gondokat okozott a sűrű ködként terjengő szmog.