Legkorábban 100 év múlva szabadulhat az amerikai tornászokat zaklató sportorvos

40 és 175 év közötti börtönbüntetésre ítélték börtönbüntetésre ítélték Lawrence G. Nassart, miután több mint 150 nő tett vallomást arról, hogy az amerikai sportorvos molesztálta őket – írja a BBC.

Az ügyben vallomást tevő nők között olyan ismert élsportolók is vannak, mint például Aly Raisman kétszeres olimpiai bajnok tornász és McKayla Maroney többszörös országos, olimpiai és világbajnoknő, aki tavaly decemberben pert is indított a tornaszövetség és az amerikai olimpiai bizottság (USOC) ellen is, mert – mint fogalmazott – éveken keresztül eltussolták, hogy Nassar szexuálisan zaklatta őt. Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok nemrég a Twitter-oldalán szintén arról számolt be, hogy ő is Nassar áldozata volt.

Az 54 éves Nassart decemberben a maximálisan kiszabható, hatvanéves börtönbüntetésre ítélték gyermekekről készült pornográf felvételek birtoklása miatt, és már megkezdte büntetésének letöltését. A szexuális visszaélések ügyében Nassar novemberben elismerte a többrendbeli szexuális zaklatást.

A héten egyébként benyújtotta lemondását az amerikai tornaszövetség (USAG) igazgatótanácsának több tagja is a zaklatási botrányok miatt. Köztük van Paul Parilla, a szövetség igazgatótanácsának elnöke, Jay Binder alelnök és Bitsy Kelley kincstárnok is. A tárgyaláson vallomást tevő nők ugyanis azzal vádolták a szövetség vezetőit, hogy bár tudtak a visszaélésekről, szemet hunytak felettük.