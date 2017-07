Lelőtték Cecil oroszlán fiát, Xandát is

Trófeavadászok elejtették a világhírűvé vált oroszlán, Cecil fiát is – számolt be róla a The Daily Telegraph című brit lap hírportálja. Xandát Zimbabwe északnyugati részén, a Hwange Nemzeti Park mellett lőtték ki, és azonosító nyakörve alapján tudták megmondani, hogy Cecil oroszlán utódjáról van szó. Xanda hatéves volt.

Két évvel ezelőtt nagy nemzetközi vihart kavart Walter Palmer, miután elejtette Zimbabwe egyik legnagyobb becsben tartott oroszlánját. Akkor megírtuk: miközben egy állat kilövése láthatóan hatalmas indulatokat tud generálni, a diktatúra mindennapjai nem szoktak hasonlóan heves reakciókat kiváltani.

Xandától korábban több öröszlánkölyök is született, ezen a tavalyi videón ezek a kisoroszlánok láthatók:



Xandát egy profi vadász, Richard Cooke ejtette el, aki át is adta a kutatóknak az oroszlán elektronikus követőjét. Az Oxford-i Egyetem kutatója, Andrew Loveridge arról beszélt a The Daily Telegraphnak: szinte minden nap figyelték az oroszlánt, de sokat nem tudtak tenni, mikor elcsatangolt a nemzeti parkon kívüli területre. Hozzátette: Richard Cooke az etikus vadászok közé tartozik, és azonnal kapcsolatba lépett velük, amint rátalált az elektronikus követőre. Loveridge kifejtette azt is, a vadászat teljesen törvényes keretek között zajlott.