Lemondott a brit kormány második embere, aki pornót nézett a laptopján

Lemondott posztjáról Damian Green, a brit miniszterelnök helyettese, miután a vizsgálat megállapította, hogy megsértette a kormánytagokra vonatkozó szabályokat – közölte a BBC. Green a First Secretary of State címet viselte – ami magyarul első államtitkárt jelent –, és a gyakorlatban a kormány második embere. Theresa May „mély szomorúsággal” reagált a döntésre.

A jelentés szerint Green „helytelen és félrevezető” kijelentéseket tett, amikor azt vizsgálták, valóban pornót töltött-e le 2008-ban a hivatali számítógépére. Az államtitkár ugyanis azt állította a vizsgálat során, hogy nem volt tudomása a pornográf videókról, vagyis hazudott. Lemondó nyilatkozatában Green sajnálatát fejezte ki emiatt, és azt írta, valóban „lehetett volna egyértelműbb”.

Green egyike volt azoknak a képviselőknek, akiket szexuális zaklatási vádak értek, egyebek mellett azért, mert futólag hozzáért egy fiatal aktivista térdéhez. Azt is vizsgálták ugyanakkor, hogy valóban kéretlen üzenetet küldött-e Kate Maltby újságírónak 2015-ben. Az államtitkár ezt tagadta, de a vizsgálat hihetőnek találta a történetet, mivel voltak olyanok, akik tanúsították, hogy tudtak az üzenetről.