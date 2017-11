Bejelentették a zimbabwei elnök lemondását, a képviselők ujjongtak

Lemondott Robert Mugabe zimbabwei elnök – jelentette be a zimbabwei törvényhozás házelnöke kedden. A legfrissebb jelentések szerint Jacob Mudenda a bejelentéssel be is rekesztette az államfő alkotmányos eltávolítását célzó eljárás vitáját folytató parlamenti ülést.

A képviselők ujjongással fogadták a házelnök bejelentését, és a Zimbabwét 37 éve irányító elnök lemondását üdvrivalgással fogadta az ezt követelő többezres tömeg is a törvényhozás épületénél.

Mudenda közlése szerint Mugabe a parlamenthez eljuttatott levélben mondott le, amelyben leszögezte: a döntés az övé, célja pedig a zökkenőmentes hatalomátadás szavatolása – írja az MTI.

Robert Mugabe megbuktatott zimbabwei elnök ellen tüntetnek a parlament hararei épülete előtt 2017. november 21-én Fotó: Kim Ludbrook / MTI/EPA

Hétfőn Simon Moyo szóvivő jelentette be, hogy a dél-afrikai államban kormányzó Zimbabwe Afrikai Nemzeti Szövetsége – Hazafias Front (ZANU–PF) kedden indítványt terjeszt be a Robert Mugabe államfő elmozdítását célzó alkotmányos eljárás megindítására. Moyo szerint a párt egyhangúlag hozott döntést erről. A ZANU–PF egyben hivatalosan is értesítette a múlt heti katonai puccs nyomán házi őrizetbe helyezett Mugabét, hogy megfosztották pártelnöki tisztségétől.

Mi is beszámoltunk arról, hogy Robert Mugabe – a várakozásokkal ellentétben – nem jelentette be lemondását vasárnap esti televíziós beszédében, és közölte, hogy ő fog elnökölni pártja decemberi kongresszusán.

A hadsereg által házi őrizetbe vett 93 éves vezetőt a kormánypárt, a Zimbabwe Afrikai Nemzeti Szövetsége – Hazafias Front (ZANU–PF) központi bizottsága vasárnap leváltotta pártelnöki tisztségéből, és bejelentették, hogy ha hétfő délig nem mond le az államfői tisztségről, kedden a parlament megindítja ellene az alkotmányos vádeljárást.

Mint megírtuk, a közelmúltban Mugabe menesztette a „Krokodil” becenevű Mnangagwát az alelnöki pozícióból, és „Gucci Grace” gúnynéven elhíresült feleségét akarta utódjaként látni. Ezt követően döntött úgy a hadsereg, hogy átveszi az ország irányítását, múlt hét szerdán pedig meg is történt a katonai hatalomátvétel Zimbabwében. A 37 éves állam ezzel története első államcsínyét élte át, és csatlakozott az afrikai országok többségéhez: a kontinensen Zimbabwével együtt már 37 ma is létező államalakulatban zajlott le sikeres vagy sikertelen puccskísérlet.