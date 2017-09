Lemondott az amerikai egészségügyi miniszter

Benyújtotta lemondását a Trump-kormány egészségügyért felelős minisztere: Tom Price pénteken távozott posztjáról, miután egy belső vizsgálat során kiderült, hogy legkevesebb 26 alkalommal, de lehet, hogy akár ötvenszer is magánrepülőt használt hivatalos útjai során. Ez azért is szabályellenes, mert az amerikai kormánytagok csak kereskedelmi járatokon utazhatnak – nem számítva a nemzetbiztonsági ügyeket vagy az elnöki különgép, az Air Force One útjait.

Price ezzel dollár százezreket költött el feleslegesen, gyakran olyan távok megtételéhez is magángépet bérelt, mint a Philadelphia–New York viszonylat, írja honlapján a CNN.

Az ügy sajtóértesülések szerint felbőszítette Trumpot, aki eleve feleslegesnek tartotta az ügyben folytatott nyomozást. Price ráadásul csak annyit ajánlott fel, hogy visszafizeti az okozott károk egy részlét – amivel még jobban magára haragította az amerikai elnököt.

Donald Trump így elfogadta a miniszter lemondását; mint fogalmazott, Price kiváló ember, de most súlyos hibát vétett. A BBC úgy tudja, hogy Price bizonyítottan 400 ezer dollárt repülőzött el, de ennél nagyobb összeget, akár 750 ezer dollárt is költhetett feleslegesen magángépbérlésre.

Az újabb lemondás kínosan érintheti a Trump-kabinetet, amit 8 hónapos fennállása óta tucatnyi vezető kormánytisztviselő hagyott el: Trump kirúgta már nemzetbiztonsági tanácsadóját, sajtótitkárát és kommunikációs igazgatóját, korábbi kampányfőnökét és az FBI igazgatóját is.

Ráadásul, éppen júniusban viccelődött azzal, hogy Tom Price-nak is mennie kell, ha nem tudja átvinni a kongresszuson a republikánus egészségügyi programot. A most távozó egészségügyi miniszter az Obamacare leváltásával is kudarcot vallott, mégsem emiatt kell távoznia.

A jelek szerint azonban nem csak Price repülgetett horribilis áron: Ryan Zinke belügyminiszter például 12 ezer dollárért – átszámítva 3 millió forintért – repült magángépen egy Las Vegas és Montana közötti távon a Politico és a The Washington Post értesülései szerint. Steven Mnuchin pénzügyminiszter a jelek szerint magánrepülőn utaztott feleségével napfogyatkozásokat nézni, Scott Pruitt – bár ő a környezetvédelmi hivatal vezetője – pedig 58 ezer dollárt magánrepülőzött el kinevezése óta.