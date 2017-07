Letartóztatták a miniszoknyás szaúdi nőt

Az Index cikke szerint a Khalúd művésznéven emlegetett nőt Rijádban tartóztatták le, nevét nem hozták nyilvánosságra.

A The New York Times úgy tudja, a rendőrségnek azt mondta, nem tudta, hogy a netre kerül a felvétel, amelyet az őt kísérő férfi hozzátartozó készített.

هذي أسمها مودل خلود بالقرية التراثية في مدينة أشيقر بالسعودية ، بعض الناس تشوفه (حياة طبيعية) والبعض الآخر يشوفه (عهر، وفجور) ...!! pic.twitter.com/ObqEo8dKGN — خالد عبدالعزيز🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) July 16, 2017

Szaúd-Arábiában nyilvános helyeken a nők csak a test teljes felületét eltakaró, a hajat is feltétlenül elfedő ruházatban jelenhetnek meg, szabad mozgásuk is erősen szabályozva van, jogosítványhoz is csak férjük, hajadonok esetében apjuk engedélyével juthatnak.