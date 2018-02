Tüntetnek Bukarestben a korrupcióellenes főügyész mellett

Laura Codruta Kövesi, a román Korrupció Ellenes Országos Igazgatóság (DNA) vezetőjének elmozdítását kezdeményezi Tudorel Toader igazságügyi miniszter – ezt maga a tárcavezető jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Toader szerint Kövesi alkotmánysértő, törvénytelen, önkényes, Romániát külföldön lejárató módon vezeti a vádhatóságot, leváltásra a jogállamiság helyreállítása, a korrupcióellenes harc miatt van szükség.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter sajtótájékoztatót tart Bukarestben 2018. február 22-én Fotó: Robert Ghement / MTI/EPA

A miniszter bejelentésével a baloldali-liberális kormánykoalíció nyíltan is hadat üzent az úgynevezett „párhuzamos államnak”, vagyis annak az „obskúrus háttérhatalomnak”, amely szerintük az országot irányítja.

Toader húszpontos „bűnlajstromot” olvasott Kövesi fejére, egyebek mellett azokra az alkotmánybírósági határozatokra hivatkozott, amelyek szerint a DNA Kövesi vezetésével az utóbbi év alatt háromszor is alkotmányos konfliktusba keveredett más állami hatóságokkal.

A miniszter felidézte azt az alkotmánybírósági döntést, miszerint a DNA túllépte hatáskörét, beavatkozott a törvényhozás folyamatába, amikor bűnvádi eljárást indított a büntetőjog korrupcióellenes szigorát enyhítő – több százezer tüntető tiltakozását kiváltó, utólag hatálytalanított – 13-as sürgősségi kormányrendelet elfogadása ügyében.

A tárcavezető emlékeztetett: az alkotmánybíróság azért is elmarasztalta Kövesit, amiért megtagadta, hogy a 2009-es elnökválasztást kivizsgáló parlamenti különbizottság elé járuljon. Ezzel nemcsak elutasította a lojális együttműködést a nép választott képviselőivel, hanem a parlament és az alkotmánybíróság autoritását is megkérdőjelezte, az igazság kiderítését is akadályozta – magyarázta.

Toader szerint a korrupcióellenes főügyész – a jogállamiságot sértő módon – mindenáron elmarasztaló ítéleteket próbált kicsikarni, és előnyben részesítette a nagy médiaérdeklődésre számot tartó, híres emberekre vonatkozó ügyeket. A miniszter azt állította: Kövesi interjúiban félretájékoztatta a külföldi tisztségviselőket, lejáratva ezzel Romániát.

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a korrupció megelőzésének és leküzdésének folytatódnia kell, a DNA nem egyetlen emberből áll, de a vádhatóságnak is tiszteletben kell tartania jogállamiságot, az ártatlanság vélelmét, együtt kell működnie az állam többi intézményével.

A tárcavezető bejelentését, miszerint Kövesi eltávolítását kezdeményezi, néhány kormánypárti tüntető hangos üdvrivalgással, több tucat ellenzéki pedig nemtetszéssel fogadta a minisztérium épülete előtt.

A több mint egy éve korrupcióellenes demonstrációkat szervező civil szervezetek felhívására csütörtök este a kormánypalota előtti téren is több száz tüntető gyűlt össze a DNA-főügyész védelmében.

Romániában az ügyészségi vezetőket az államfő nevezi ki és válthatja le az igazságügyi miniszter javaslata alapján.