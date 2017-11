Leváltották Mugabe-t, a „Krokodil” lesz az utódja

Leváltotta pártelnöki tisztségéből Robert Mugabe zimbabwei elnököt vasárnap a kormányzó Zimbabwe Afrikai Nemzeti Szövetsége – Hazafias Front (ZANU-PF) központi bizottsága, a helyére a menesztett alelnököt, a „Krokodil” néven is ismert Emmerson Mnangagwát választotta meg. Mnangagwa lesz a ZANU-FP jelöltje is a jövő évi elnökválasztáson. Mugabénak hétfő estig le kell mondani az elnöki posztról, ellenkező esetben a parlament megindítja ellene az alkotmányos vádeljárást – közölte Patrick Chinamasa volt igazságügy- és pénzügyminiszter, a kormánypárt jogi ügyekért felelős vezetője. A testület sürgősséggel összehívott ülésén visszahívták a párt női tagozatának vezetői tisztségéből az elnök feleségét, Grace Mugabét is, gyűlöletbeszéd és megosztás szítása miatt.

Mugabe vasárnap – immár másodszor – találkozik az őt házi őrizetbe helyező hadsereg főparancsnokával, hogy megtárgyalják 39 éves elnöksége után a távozását a hatalomból. A 93 éves Robert Mugabe megbuktatott államfőt a ZANU-PF zimbabwei kormánypárt központi bizottságának vasárnapi rendkívüli ülésén hivatalosan is elmozdítja a pártelnöki tisztségből – erősítette meg Chris Mutsvangwa, a zimbabwei függetlenségi háború veteránszövetségének vezetője. A zimbabwei puccs egyik vezéralakjának számító Mutsvangwa hozzátette: a gyűlésen egyúttal visszahelyezik tisztségébe Emmerson Mnangagwa alelnököt, akit Mugabe korábban leváltott. A korábbi alelnök vitatott alakja az eseményeknek. Korábban Mugabe szövetségese volt, ám most vélhetően ő áll a puccs mögött. Emellett eltávolítják a megbuktatott elnök feleségét, Grace-t a ZANU-PF női tagozatának éléről. „Végigmegyünk az úton” – nyilatkozta az ülésre tartó Mutsvangwa a Reuters hírügynökségnek.

Ezzel Mugabe 37 éves uralma véget ér, hiszen a hadsereg szerdán átvette a hatalmat, majd házi őrizetbe helyezte az elnököt saját rezidenciáján, mondván, leszámol az elnök környezetében tevékenykedő „bűnözőkkel”. Röviddel azután, hogy a vasárnapi pártgyűlésről a források beszámoltak, egy gépkocsikonvoj hagyta el az elnöki rezidenciát az utcán ünneplő tömeg ujjongása és pfujolása közepette. Biztonsági források azonban azt közölték, hogy az elnök nincs a konvojban. Több százezer ember özönlött a főváros, Harare utcáira, énekelve, táncolva és a katonákat ölelgetve. A Reuters beszámolója szerint olyan ujjongás tapasztalható, mint amilyen Nicolae Ceasescu 1989-es megbuktatásakor volt Romániában.

Patrick Zhuwao, Mugabe unokaöccse azt mondta a brit hírügynökségnek, hogy az agg vezető és felesége „készek meghalni azért, ami helyes”, semmint hogy lemondjanak, és ezzel törvényesítsenek egy „államcsínyt”. Zhuwao, aki egy titkos dél-afrikai helyszínről nyilatkozott, azt mondta, hogy Mugabe a szerdai katonai hatalomátvétel óta alig aludt, de az egészsége egyébként jó. Victor Matemadanda, a zimbabwei háborús veteránok szövetségének főtitkára felszólította az elnök ellen tüntető nagygyűlés résztvevőit, hogy menjenek az elnöki palotához. A televízió képei szerint több százan indultak el a palota felé.