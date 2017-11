London engedett az EU-nak, nagyon drága lesz a brexit

Közel a megállapodás az EU és a brit kormány közt a kilépés legfontosabb kérdéséről, hogy mennyit is fizet a közösségből távozó Nagy-Britannia – írta először a Financial Times, majd a The Daily Telegraph számokat is közölt: e szerint a londoni kormány lényegében elfogadta az EU követelését, és kész 45-55 milliárd eurót (14-17 ezer milliárd forintot) fizetni. A korábbi brit álláspont 20 milliárd euró volt, de Brüsszelben legalább 60 milliárd eurót szerettek volna.

A brit kormánynak mindenekelőtt azért kell egy jelentős összeget letennie az asztalra, hogy más EU-tagállamok pénzügyi helyzete ne romoljon a jelenlegi, 2020-ig tartó költségvetési ciklusban, vagyis ne másoknak kelljen többet befizetni a britek távozása miatt. A brüsszeli álláspont szerint azonban Londonnak a hosszabb távú kötelezettségvállalásokhoz is hozzá kellene járulnia, mint a regionális fejlesztések vagy a brit EU-tisztviselők nyugdíja.

Az EU vezetői két hete lényegében megzsarolták Theresa May miniszterelnököt, hogy nem tudnak előrelépni a brexittárgyalások második szakaszába, ha a britek nem tesznek le jóval több pénzt az asztalra. A londoni kormány számára kulcsfontosságú lenne a kilépés utáni kapcsolatokról, mindenekelőtt a remélt szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalni, de az EU addig nem hajlandó erre, amíg magának a kilépésnek a feltételei – főleg a pénzügyek, illetve az ír–északír határ kérdése – nincsenek rögzítve.

Ha valóban létrejön a megegyezés, az politikai értelemben komoly vereséget jelent Nagy-Britanniában a brexitpárti erőknek, különösen Boris Johnson külügyminiszternek. A tavaly nyári népszavazás előtt a kilépés melletti kampány egyik fő üzenete épp az volt, hogy az Egyesült Királyság milyen hatalmas összegeket fizet be az EU költségvetésébe, és a kilépés után ezt a pénzt meg lehet spórolni, illetve hazai célokra fordítani.