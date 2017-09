Londoni merénylet: egy 18 éves férfit vettek őrizetbe

Egy 18 éves férfit vettek őrizetbe a pénteki, londoni metróban elkövetett merénylettel összefüggésben Dover kompkikötőjében – írja a BBC.

Neil Basu, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese és országos terrorelhárítási tevékenységének koordinátora „jelentősnek” nevezte a letartóztatást, de arra hívta fel a figyelmet, hogy a terrorkészültség szintje továbbra is kritikus. Kitért arra is, hogy az őrizetbe vétel több rendőrségi tisztviselő munkájának az eredménye, több részletet azonban a folyamatban lévő nyomozás miatt nem árult el.

A férfit egy helyi rendőrőrsön tartják fogva, de a „megfelelő időben” Londonba viszik.

A kelet-nyugati irányban közlekedő District line metróvonal délnyugati elágazásának Parsons Green nevű állomásánál, egy metrószerelvényen pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe a reggeli csúcsforgalom idején. Bár nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, a Scotland Yard szombati jelentése szerint 30-an szenvedtek sérüléseket. Egyikük állapota sem súlyos, és szombaton már csak hárman voltak közülük kórházban. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára.

Az angol Sky News hírtelevízió a belbiztonsági szervek egyik forrására hivatkozva pénteken azt írta, a biztonsági kamerák felvételeinek átnézése utána sikerült megállapítani az elkövető személyazonosságát.

Péntek este a legmagasabb, kritikus szintre emelték Nagy-Britanniában a terrorkészültség szintjét, a döntést Theresa May miniszterelnök jelentette be. Azt mondta, az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy a péntek reggeli terrorcselekményt rövid időn belül újabb támadás követheti.

Theresa May a készültségi szint emeléséről szóló péntek esti bejelentésében az MTI beszámolója szerint azt mondta: az intézkedés nyomán a rendőrség már kérte is a védelmi minisztertől a fegyveres erők segítségét. A brit kormányfő szerint egyes kiemelten védett helyszíneken a legmagasabb készültségi fokozat érvényének idejére a hadsereg egységei átveszik az őrzési-védelmi feladatokat a rendőrségtől. May hozzátette: a londoni tömegközlekedési hálózaton és az utcákon az eddiginél nagyobb létszámban járőröznek majd fegyveres rendőri egységek.

Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka nem sokkal a miniszterelnök bejelentése után, péntek esti sajtótájékoztatóján közölte: annyi katonai segítséget kért a kormánytól, amennyi lehetővé teszi ezer fegyveres rendőr átirányítását az eddig általuk ellátott biztonsági őrizeti feladatokról „a megnyugtató jellegű” járőrözési feladatokra.

Rowley azt mondta: a nyomozóhatóságok „kiváló előrelépést” értek el a metróban elkövetett pénteki támadás hátterének felderítésében, a rendőrség többtucatnyi tanút hallgatott ki, és a lakosság 77 fotót és videofelvételt küldött be a rendőrségnek a merényletről.

Azzal kapcsolatban, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára a londoni metróban elkövetett támadást, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője úgy fogalmazott: mára „igencsak rutinszerűvé” vált, hogy az Iszlám Állam jelentkezik elkövetőként hasonló bűncselekmények után, függetlenül attól, hogy volt-e tényleges kapcsolata az elkövetővel.