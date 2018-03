Londoni otthonában találták holtan a száműzetésbe vonult orosz férfit

Ismeretlen okból hétfőn meghalt a londoni száműzetésbe vonuló, 68 éves Nyikolaj Gluskov, akit egy közismert, 2013-ban elhunyt oligarchához, Borisz Berezovszkijhoz fűztek közeli szálak. Gluskov, aki a délnyugat-londoni New Malden kerületben élt, a 90-es években az Aeroflotnál töltött be vezető posztot, ahogy a Berezovszkij autóipari vállalatnál is – írja a The Guardian.

Az orosz elnökkel az oligarcha 1999-ben összerúgta a port, majd a következő évben Nagy-Britanniába távozott. Az oroszok több alkalommal kérték a kiadatását, el is ítélték, ám a próbálkozásaik sikertelenek maradtak. Mindez diplomáciai feszültséghez vezetett.

Gluskovot ugyanakkor le tudták tartóztatni Oroszországban, a vád pénzmosás és csalás volt. Öt évet kapott, 2004-ben szabadult. Londonban politikai menedékjoggal élhetett. Tavaly újabb büntetésre, nyolc év börtönre ítélték Oroszországban. A vád szerint elsikkasztott 123 millió dollárt több orosz állami vállalattól.

2011-ben Gluskovnak bizonyítéka volt a Kremllel közelebbi kapcsolatban álló Roman Abramovics bécsi perében, amelyet Berezovszkij kezdeményezett hárommilliárd fontos kártérítési igénnyel. Berezovszkij szerint Abramovics a 90-es években félrevezette, amikor közös olajügyleteik voltak. A keresetet elutasították, majd Gluskov fellebbezett. Berezovszkij időközben eltűnt a nyilvánosság elől. Aztán 2013 márciusában volt feleségének lakásában találták meg holtan – a rendőrség öngyilkosságról beszélt, habár a barátai nem hitték, s vizsgálatot kértek.

Gluskov ügyében jelenleg a terrorellenes szolgálat irányítja a nyomozást „pusztán elővigyázatosságból”. A Scotland Yard hangsúlyozta azt is, hogy nincs olyan bizonyíték, amely összefüggésbe hozná a halálesetet a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett, múlt heti gyilkossági kísérlettel, amelynek két célpontja Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal.