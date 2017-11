Lövöldözés egy kaliforniai iskolánál – 5 halott

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Legalább öten meghaltak egy kaliforniai iskolánál helyi idő szerint kedd reggel 8-kor. A hírek szerint a lövöldözés Corningban, egy iskola környékén zajlott, a rendőrség a puskával és két pisztollyal felfegyverkezett elkövetővel is végzett.

A Bustle.com-nak nyilatkozott egy szemtanú, aki épp a lányát vitte az óvodába: Coy Ferreira hallotta a lövéseket, és látta, hogy két gyereket is eltaláltak a golyók. Egyiküket a mellkasán és a lábán, másikukat pedig a karján ért találat, majd mindketten elájultak.

Az ABC7 tudósítása szerint az észak-kaliforniai településen jelenleg is hét helyszínen vizsgálódnak a hatóságok, hogy rekonstruálják, mi történhetett pontosan.

Jeanine Quist, az iskola vezetője azt nyilatkozta, hogy az iskolában nagyjából száz diák tartózkodott, amikor a lövöldözés elkezdődött, ugyanakkor az épületben nem ropogtak a fegyverek. Ennek ellenére több diák is megsérült, őket a közeli kórházakba szállították. Az intézményt egyelőre bezárták.

A Record Searchlight című helyi lapnak sikerült megszólaltatnia egy Brian Flint nevű férfit, aki elmondta, egyik lakótársa is az áldozatok között van, és hogy a szomszéduk volt az elkövető. Flint arról is beszámolt, lakótársa jelezte a hatóságoknak: Kevin nevű szomszédjuk őrült, ráadásul megfenyegette őket és másokat is. Emellett pedig még a teherautójukat is ellopta.

Legutóbb pár hete volt hasonló, több áldozatot is követelő lövöldözés az Egyesült Államokban: november 5-én egy Devin Patrick Kelley nevű, egykori katona ment be a texasi Sutherland Springsben egy kis templomba, ahol válogatás nélkül tüzelni kezdett, 26 ember halálát okozva ezzel. A férfi végül elmenekült a helyszínről, s egy autós üldözést követően öngyilkos lett.