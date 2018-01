Macedónia: 32 ezer módosító indítvány az új nyelvtörvény tervezetéhez

Rekordmennyiségű, több mint 32 ezer módosító indítványt nyújtott be a macedón ellenzék az új nyelvtörvény tervezetéhez, amelyről hétfőn tárgyalnak a szkopjei képviselők – jelentette a macedón sajtó. Az albán nyelvet is hivatalossá tevő törvényt a macedón parlament január 11-én fogadta el, ám Gjorge Ivanov államfő egy héttel később bejelentette, nem írja alá a jogszabályt, hanem visszautalja azt a képviselőháznak, hogy újra tárgyaljanak róla.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO–DPMNE) az első voksolást bojkottálta, most pedig több mint 32 ezer módosító indítványt nyújtott be a javaslathoz, mert véleményük szerint a jogszabály szövege alkotmányellenes és diszkriminatív a macedón nyelvvel szemben. A jobboldallal szimpatizáló köztársasági elnök ugyanezzel indokolta azt, hogy nem írta alá a törvényt. Mivel a törvény szerint egy-egy módosító indítvány ismertetésére három perc áll a képviselők rendelkezésére, a több mint 32 ezer módosító indítványról akár 145 napon át is vitázhatnak a macedón honatyák.

Az új törvény szerint az albán nyelv az ország azon részein is hivatalos használatba kerülne a különböző állami szerveknél, ahol az albán kisebbség aránya nem éri el a lakosság egyötödét. A korábbi jogszabály 2001-ben született azt követően, hogy fegyveres konfliktus alakult ki az albán lázadók és a kormányzati erők között. Ennek értelmében mindazokon a helyeken, ahol az albán kisebbség tagjainak a száma meghaladja az összlakosság 20 százalékát, hivatalos nyelvként használható az albán. A 2,1 milliós Macedónia lakosságának mintegy egyharmada albán nemzetiségű.