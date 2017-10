Macron kezdeményezte Harvey Weinstein Becsületrendjének visszavonását

„Igen, megindítottam az eljárást a Becsületrend visszavonására. Legalábbis megkértem a Rend nagykancellárját, hogy indítson fegyelmi eljárást, a döntést ő hozza meg" – mondta a köztársasági elnök a májusi megválasztása óta adott első televíziós interjúban a TF1 francia kereskedelmi csatornán.

A beszélgetés során Macron egyébként szót ejtett arról is, hogy másfél-két év múlva érezhetők lesznek a reformok hatásai a franciaországi munkanélküliség csökkenésében, ennek már most is látszanak jelei.

Kitért arra is, hogy ezentúl minden olyan, az országban illegálisan tartózkodó külföldit kitoloncolnak a hatóságok, aki bűncselekményt követ el. Törvénymódosítás nélkül „keményebb intézkedéseket fogunk hozni, meg fogjuk tenni, amit meg kell tenni” –fogalmazott a köztársasági elnök.