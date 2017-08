Magyar érintettje is lehet a barcelonai merényletnek

A spanyol polgárvédelem szerint legalább 18 ország állampolgárai, közöttük magyar vagy magyarok is érintettek a tegnap délutáni barcelonai gázolásos merényletben, amelyben 13-an meghaltak és legalább százan megsérültek. A katalán régiós belügyminisztérium az éjszaka folyamán 21 érintett országot jelölt meg, viszont az ő felsorolásukban nem találni Magyarországot. Közlésük szerint franciák, németek, hollandok, argentinok, venezuelaiak, belgiumiak, peruiak, írek, kubaiak, görögök, macedónok, britek, osztrákok, pakisztániak, tajvaniak, kanadaiak, ecuadoriak, amerikaiak, kuvaitiak, törökök és kínaiak is vannak az áldozatok között. Azt nem pontosították, hogy ki halt meg és ki az, aki csak megsebesült közülük.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A polgárvédelem közlését a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyelőre nem igazolta vissza lapunknak, a tárca részéről a csütörtök esti közlemény van érvényben, amely szerint nem tudnak magyar érintettről. Áder János együttérzéséről biztosította VI. Fülöpöt és Spanyolország összes polgárát. A köztársasági elnök a spanyol uralkodónak azt írta, mély megrendüléssel értesült a barcelonai kegyetlen terrortámadásról. Az államfő megerősítette, Magyarország az Európai Unió többi tagállamával együtt a jövőben is tevékeny szerepet vállal a pusztító erőszak elleni nemzetközi fellépésben.

Katalóniát két terrortámadás rázta meg nyolc óra leforgása alatt, csütörtök késő délután a Barcelona belvárosában található La Rambla sétálóutcán hajtott tömegbe egy furgon, éjszaka fél kettő körül pedig egy tengerparti üdülőváros, Cambrils központjában történt ugyanez. A barcelonai merényletet az Iszlám Állam terrorista szervezet vállalta magára.

Barcelonában a gázolás után két fegyveres férfi hatolt be egy török étterembe, egy szemtanú pedig túszejtésről beszélt a brit The Independentnek. Ezt azonban később cáfolták a hatóságok. Az akcióban a rendőrség lelőtt egy elkövetőt, egyet pedig letartóztatott. A terroristák között egy marokkói születésű francia állampolgárt, Driss Oukabirt gyanúsítják, aki viszont már huzamosabb ideje Spanyolországban élt. A férfi büntetett előéletű, a rendőrségi források szerint 2012-ben szabadult a börtönből. Az férfiről viszont találtak egy Facebook-oldalt is, Oukabir itt azt állítja, Marseille-ből származik, de a francia határhoz közeli Ripollban él. A férfi egyébként azt közölte, nincs köze a merénylethez. A rendőrségen azt vallotta, elvesztett útlevelét a helyszínen valószínűleg testvére hagyta el.

Rendőrök helyszínelnek Cambrils központjában Fotó: Lluis Gene / AFP

A Tarragonához közeli Cambrilsban éjjel szintén furgon hajtott a tömegbe, hét embert megsebesítve, de a jármű felborult, a belőle kiugráló embereket azonnal agyonlőtte a rendőrség. A hatodik személy, a sofőr szökésben van. Az elkövetőkön robbanómellényvolt. A katalán kormány azt közölte, van kapcsolat a tengerparti üdülőhelyen elkövetett merényletnek az előző napi barcelonaihoz.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A történtekre reagált Donald Trump amerikai elnök, Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő is. „Egységesek és eltökéltek maradunk”, üzente Macron, és a másik két vezető is szolidaritását fejezte ki.