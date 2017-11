Magyar mélyszegénységből római galériába

„Színes álmok – apró lépések a művészetben a társadalmi integrációért” címmel nyílt pénteken kiállítás a római Medina Roma Arte Galériában. Húsz mélyszegénységben élő magyar gyermek festményeit csodálhatja meg az olasz közönség, mindegyik kis művész az Igazgyöngy Alapítvány programjában vesz részt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tárlatot szervező Tresure Rome és a Tresure Rome Collection olasz cégek tulajdonosa, Kiss Henrietta hosszú ideje követi, és ahogy tudja, segíti az Alapítvány munkáját.

A római kiállítás meghívója

Kisgyermek korában nagymamája egy gyermekotthonban dolgozott, természetes volt számára különböző származású gyerekek között felnőni. Felnőttként többször alkalma volt amerikai ügyfelekkel együtt dolgozni, és mivel az angolszász kultúrában nagyon fontos a jótékonyság, ekkor vetődött fel benne a gondolat, hogy az Igazgyöngy Alapítvány munkáját segítve, valamit ő is visszaadhatna a közösségnek a megtermelt értékekből. Eleinte a Szuno termékeket vásárolták, illetve a náluk foglalt szállásokból befolyt bevétel egy részét az Alapítvány megsegítésére fordították. Látva azonban, hogy a probléma egyre több családban van jelen, hogy a társadalom egyre jobban szétszakad, ugyanakkor a civil szervezetek forrásai egyre csökkennek, úgy érezte, ennél többet kell tennie. Olaszországban az emberek elég nyitottak a nehézségeken átmenő társaik segítése felé. Kezdve azzal, hogy az Egyház mind a mai napig gyűjtéseket rendez a szegények megsegítésére, a kisebb-nagyobb vállalatokon át, amelyek Karácsonykor a Save The Children és egyéb civil szervezetek képeslapjait és ajándékait küldik ügyfeleiknek, egészen a magánszemélyekig, akik jótékonysági rákellenes futóversenyeken vesznek részt, de akár afrikai gyerekeket is befogadnak otthonukba saját gyermekükként. Mindezen szolidaritás ellenére kevesen tudnak arról, hogy Európa szívében milyen körülmények között élnek ma gyermekek. Henrietta ezért pont azt gondolja, hogy a kiállítás egyik legfontosabb célja, hogy ezt megértesse az olasz közönséggel: „miközben patkányok járnak a házakban, ahol élnek, nincs megfelelő víz-, villany-, gázellátás és gyakran korgó gyomorral ülnek az iskolában, e gyerekek művei nemzetközi versenyeket nyernek. Hihetetlen, hogy ilyen nehéz körülmények között élő gyerekek ilyen csodákat tudnak alkotni.” Lauren Lombardo Rómában élő amerikai festőművész is ámulva nézte az alkotásokat, és annyira megérintette az Igazgyöngy Alapítvány munkája, hogy a kiállítás ideje alatt egy festőórára várja az érdeklődő római gyerekeket.

Az Igazgyöngy Alapítvány a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyikében, Berettyóújfalu környéken tevékenykedik 1999 óta. Évente körülbelül 600 gyermek érkezik 23 környező településről az alapítvány hat telephelyére. A művészeti oktatáson kívül ma a szervezet esélyteremtő és terepi munkát is végez: az oktatáson kívül a családgondozás, a közösségfejlesztés és az intézményi együttműködés terén dolgozik az Igazgyöngy Alapítvány. A teljes modell Toldon, egy zsákfaluban működik, melynek sikere mára nemzetközi szintű. A kiállítás záróeseményére két toldi és egy biharkeresztesi kislány is elkíséri majd az Igazgyöngy alapítóját, L. Ritók Nórát, akiket Ferenc pápa is fogadni fog Rómában. A Magyar Püspöki Konferencia pont a kiállítás időszakára esik, ezért Kiss Henrietta reméli, hogy ellátogatnak majd az eseményre. „Hiszem, hogy ma az egyháznak és az egyházi fenntartású iskoláknak a térségben történelmi szerepe és jelentősége lehet a deszegregáció elősegítésében” – nyilatkozta Henrietta. Hosszú távú célja pedig, hogy a kiállítás más városokba és országokba is elérjen.