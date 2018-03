Magyar szervezet hozna reményt az afrikai nyomorba

Újabb tervvel állt elő az Afrikáért Alapítvány nevű magyar humanitárius szervezet, amely idén ünnepelte működése 15. évfordulóját. A jubileum alkalmából egy kórházat fognak építeni a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK), Kinshasában, illetve annak külterületén. Ebben a városban a szervezet már évek óta nagyon aktív, az egyik nyomornegyedben iskolát is működtet, ahová több mint hatszáz gyerek jár. A College Othniel általános iskolától nem messze pedig árvaházat is létrehoztak, amely a La Providence nevet kapta. Az alapítványt a tökéletes magyarsággal beszélő kongói France Mutombo alapította, aki egy magyar főiskolán tanult teológiát, és azóta is itt él – innen próbál segíteni a szülőhazájában élőknek.

Nem is kérdés a kórház szükségessége ezen a környéken, hiszen a KDK-ban az emberek mindössze 20 százaléka jut rendszeres egészségügyi ellátáshoz, és a már meglévő szolgáltatások színvonala is alacsony. A fertőző trópusi járványok terjedése ebben a térségben igen jellemző, de rengeteg például a HIV-beteg is. A probléma főként a városközponttól távol, szegénységben élőket sújtja. Ezért pedig egyértelműen a betegségekről való tájékozatlanság és az egészségügyi ellátás alacsony színvonala okolható. A kedvezőtlen migráció egyre csak ront a helyzeten, hiszen a legtöbb képzett orvos és szakember elhagyja az országot.

Sajtótájékoztatóján France Mutombo elmondta, hogy az egészségügyi központ eddigi számításaik szerint nagyjából 75 millió forintba kerülne, és a támogatások megszerzésével egy-két éven belül meg is valósulhat. Terveik közé tartozik, hogy öt éven belül tovább bővítsék a központot, és így egy nagy klinika épülhetne meg Kinshasában, Munganga városrész szegénynegyedében, amely az 1,4 milliós Ngaliema kerületben található. Fő cél a gyermekek és a kiszolgáltatott felnőttek ellátása volna, így legkorábban a gyermekgyógyászat, a szülészet-nőgyógyászat, a sebészet és a belgyógyászat épülne meg, alkalmazkodva a helyi igényekhez és sajátosságokhoz. A KDK-ban ugyanis a kórházaknak teljesen más a beosztása, mint amit Európában megszoktunk: külön osztályok helyett itt először egy központi rendelőben vizsgálnak meg minden beteget. Egyelőre a szervezetnek nincs forrása a fejlesztésre, de már hónapok óta lelkesen dolgoznak a terveken, és reményeik szerint egy nemzetközi adománygyűjtő kampány során elő tudják teremteni a szükséges összeget.

Emellett a Tanzániában és Etiópiában is tevékenykedő alapítvány szeretne még többet segíteni az egészségtudatos gondolkodásra való nevelésben. Kinshasában lévő iskolájukban fordult elő a döbbenetes eset, amikor egy kisfiúról a tanára hosszú időn keresztül azt hitte, nem képes megtanulni olvasni. A gyermekről egy későbbi orvosi vizsgálat során kiderült, hogy gyengébben lát, mint társai, és pusztán egy megfelelő lencsével ellátott szemüvegre volna szüksége, hogy ugyanolyan szépen olvashasson föl az órákon a tankönyvből, mint társai. Az ilyen és ehhez hasonló esetek szinte mindennaposak az afrikai országban.

De talán mind közül az egyik legmeghatóbb és legkülönlegesebb történet azé a fiúé, akit az alapítvány a kórházprojekt arcának is választott. Tshava Tona Gulleord kétévesen lett árva, így ő is az alapítvány szárnyai alá került, diákként. Már kiskorától tudatosan az orvosi pályára készül, és magyar támogatója segítségével sikeresen el is végezte az egyetemet. Tshava számára a szakmai gyakorlat még hátravan, ezt itt, Európában szeretné majd megszerezni, ám később hálája jeléül visszautazna majd szülőhazájába, hogy ahogy ő is említette, „a szegények orvosa” lehessen.

A sajtótájékoztatón fölszólalt Suha György, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa is, aki azt mondta, hogy a tárca messzemenően támogatja az Afrikáért Alapítványt, és minden lehetséges segítséget megadnak a kórház megépüléséhez. Azt is elmondta, hogy különösen fontosnak tartja az ilyen „szoft projektekkel” foglalkozó magyar civil szervezeteket.

