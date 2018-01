Magyar támogatói már nagyon várják az idegenellenes politikust

Egy a Facebookon szerveződő közösség kedden tette közzé a meghívást a holland Szabadságpárt vezetőjének hétvégi könyvbemutató körútjára. A program állomásai Nyíregyházán, Győrben és Sopronban lesznek, az eredeti meghívón még Debrecen is szerepelt, de vélhetően az ottani esemény nem lesz nyilvános, ezért törölték. Geert Wilders támogatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a „helyszíneken és a rendezvények alatt szigorú biztonsági intézkedések lesznek érvényben”.

Már korábban megjelent, hogy a Hit Gyülekezetének kiadója, a Patmos Records jelenteti meg Wilders könyvét, aminek címe Halállistán, alcíme pedig: Az iszlám háborúja a Nyugattal és velem. Ennek apropóján a holland politikus már decemberben posztolt közös fotókat Németh Sándorral, a Hit Gyülekezete vezetőjével. (A könyv egyébként 2012-ben jelent meg Amerikában Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me címmel.)

A Patmos Records adta ki Gorka Sebestyén A dzsihád legyőzése és a Zoom.hu tulajdonosának, Tarjányi Péternek több, köztük A terror stratégája című könyvét is.

Magyarország, te csodás…

A szélsőségesen muszlimellenes Geert Wilders és magyar felesége a hírek szerint 1992-ben kötött házasságot, azóta rendszeresen látogatnak Magyarországra. Wilders tavaly Nyírparasznyán fotózkodott, a Válasz cikke szerint felesége szülei élnek ott, a Borsnak azonban egy helyi önkormányzati dolgozó ezt nem erősítette meg.

Márfai Krisztináról a külföldi és hazai sajtó egyébként rendszerint magyar exdiplomataként tesz említést. A Magyar Nemzet ezért szerette volna megtudni, hogy Márfai vajon melyik intézményben és mikor dolgozott diplomataként, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyszer sem válaszolt a megkeresésünkre.

A szélsőjobboldali politikus nemcsak a magyar tájat és Németh Sándort kedveli, jó kapcsolatban van Orbán Viktorral is. 2016-ban a Magyar Időknek adott interjúban említette meg, hogy egy esztergomi kirándulás után találkozott a magyar miniszterelnökkel. Ezt Havasi Bertalan sajtófőnök akkor az MTI-nek így kommentálta: „Geert Wilders úr beköszönt Orbán Viktorhoz, és kávéztak egyet.” Wilders 2017 végén Orbánt nevezte az év emberének.

Izraeli kapcsolatok

Orbán Viktort, Geert Wilderst és Németh Sándort erős érdek köti össze: mindhárman jelentős szerepet játszanak az európai muszlimbevándorlás-ellenes és Izrael-barát politika színterén. A Fidesz és az izraeli jobboldal, nevezetesen az Egyesülés (Likud) párt 2005 óta szövetségesek, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Orbán Viktort pedig Arthur Finkelstein kampánytanácsadó informálisan is összekötötte már évekkel ezelőtt. A Fidesz akár az Európai Unióval szembemenve is több alkalommal Izrael mellett foglalt állást. A Hit Gyülekezete is jelentős nemzetközi lobbitevékenységet folytat Izrael érdekében. A Hetekben egy az új keresztény cionizmussal kapcsolatos cikk Németh Sándor nyílt levelét idézi:

A rendszerváltás után a magyarországi keresztények – így a Hit Gyülekezete sok tízezer tagja – szorgalmazták először azt, hogy nemzetünk szembenézzen a múlttal, és új lapot nyisson az Izraellel való kapcsolatokban. Ennek fontos megerősítése volt Benjamin Netanjahu miniszterelnök 2017. júliusi budapesti látogatása, amely során nemcsak az Izrael mellett ma Európában kiemelkedő módon elkötelezett magyar vezetőkkel, hanem Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a térség több filoszemita kormányfőjével, a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel is találkozott. Ebben a fordulatban a filoszemiták imái mellett az is szerepet játszott, hogy a legnagyobb magyarországi hírtelevízió, az ATV és egy fontos közéleti hetilap, valamint rádióadó is a Hit Gyülekezete tulajdonban áll, és ezeken a felületeken a közvélemény tárgyilagos, árnyalt képet kaphat a közel-keleti konfliktusról és Izrael rendkívüli fejlődéséről.

Az ATV korábbi vezetője, Pátkai András 2012 óta az Izrael Szövetségesei Alapítvány (AIF) európai kirendeltségének igazgatója Brüsszelben. A szervezet kiemelt célja a különböző európai keresztény közösségek, az Európai Parlament és Izrael kapcsolatának erősítése. Az AIF szervezésében néhány éve Washingtonban megtartott konferencián Németh Sándor is felszólalt, a magyar kormányt Gulyás Gergely képviselte, jelen volt még Hiller István és Ujhelyi István is.

Geert Wilders Izrael iránti elköteleződése sem új keletű. Fiatalon hosszabb időt töltött kibucban önkéntesként, majd politikusként is számtalanszor járt a zsidó államban. 2010-ben tel-avivi látogatásakor egyértelműen kiállt a ciszjordániai telepek létesítése mellett. Wilders muszlimellenes tevékenységét amerikai Izrael-barát szervezetek is támogatták anyagilag. A holland politikus jó barátságban van a szélsőjobboldali Avigdor Libermannal, aki jelenleg a Netanjahu-kormány védelmi minisztere. Az izraeli Haaretz.com 2016-ban arról írt, hogy a holland titkosszolgálatok is vizsgálták Wilders izraeli kapcsolatait.