Magyar vizslából amerikai kormányzó? Kansasben tilos!

Kansas állam választási irodája eltiltott egy drótszőrű magyar vizsla fajtájú kutyát attól, hogy induljon a kormányzóválasztáson – írta kedden a Washington Examiner helyi sajtóbeszámolókra hivatkozva.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy Terran Wooley nevű hutchinsoni lakos adta be kutyája, Angus jelentkezési papírjait, miután hallotta, hogy hat tizenéves fiú is indult a kormányzóválasztáson – jelentette a kansasi KWCH tévécsatorna. A srácok azután adták be a jelentkezésüket, hogy kiderült, Kansasben nincs alsó korhatára a passzív választójognak, azaz a választhatóságnak a kormányzói poszt esetében.

– Azon tanakodtam, vajon a kutyaévekben számolva 23 éves Angus indulhat-e a választáson – jelentette ki Wooley a kansasi tévécsatornának. Azt is elmondta, hogy ha összejött volna a dolog, akkor a kormányzóhelyettesi posztra és a választási iroda élére Angus két testvérét, Babe-et és Maxet jelölte volna.

A kutyának Facebook-oldala is van, amelyen az áll, hogy Angus egyebek mellett puha kanapékat, labdákat és egy teljesen mókusmentes programot ígért (volna) választóinak. Wooley a tévécsatornának elmondta, csalódott, mert szerinte Angus jó kormányzó lett volna, hiszen a kutya gondoskodó természetű.

A 2016-os amerikai elnökválasztáson is akadtak furcsa jelöltek – például Limberbutt McCubbins macska –, róluk itt írtunk: