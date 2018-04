Magyar vízummal utaztak orosz prostituáltak a spanyolországi Malagára

A francia Libérationban Florence La Bruyère tudósítása részletesen ír a letelepedési kötvények ügyéről. A cikk szerint a választások előtt pár nappal a miniszterelnök felerősíti „idegengyűlölő” kampányát, azzal vádolva ellenfeleit, hogy Soros György számára is elfogadható bevándorláspárti kormányt alakítanának. A gazdag bevándorlókat azonban tárt karokkal fogadják, hiszen 2013 és 2017 között mintegy 20 ezer letelepedési engedélyt adtak ki nem európaiaknak. A letelepedési kötvény egyetlen feltétele, hogy 360 ezer euró értékben vásároljanak magyar államkötvényt „titokzatos offshore cégeken keresztül”.

Több országban is létezik hasonló, ám ott beruházást és munkahelyteremtést is elvárnak cserébe. Sajtóértesülések szerint bűnözők is feltűntek az igénylők közt, az egyik Atiya Khoury, Bassár el-Aszad támogatója.

Lázár János – akit „Orbán jobbkezének” nevez a francia újság – szerint a hatóságok betartották az összes biztonsági eljárást. Eközben csak a moszkvai magyar nagykövetség több tízezer vízumot adott ki oroszoknak, és Szél Bernadett úgy véli, hogy „vízumgyár” üzemel a követségen. Több ezren közülük nem is jártak soha Magyarországon, és egyáltalán nem lehet tudni, hogy kik ők. A spanyol hatóságok viszont sejtik: ugyanis orosz prostituáltak magyar vízummal érkeztek Malagára.

A legaggasztóbb azonban a januárban elhunyt Ghaith Pharaon szaúdi üzletember ügye, aki több ingatlant is vásárolt Magyarországon. Az egyiket a miniszterelnöki rezidencia közelében, miközben üzleti kapcsolatban állt Orbán Viktor vejével. A szaúdi üzletember ellen 1991 óta FBI-elfogatóparancs volt érvényben banki csalás, zsarolás és összeesküvés miatt. Demeter Márta, az LMP-képviselője betekintett a Ghaith Pharaon vízumigénylésével kapcsolatos iratokba, és elmondta, hogy anno Pharaont ebédre is várta a miniszterelnök.

Az ügy kirobbanásakor a kormány megpróbálta elfojtani a várható médiavisszhangot, azt állítva, hogy csak egy névrokonról van szó, majd az ellenzék nyomására Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt az ügyben. Aki elmondta, hogy részt vett „Jordánia budapesti képviseletének díszvacsoráján, ahol a Magyarországra akkreditált összes arab ország nagykövete és nagykövetsége képviseltette magát, és ott díszvendég volt Pharaon professzor”, a hatóságok megvizsgálták a magyarországi tevékenységét, és nem találtak kifogásolnivalót.

A kormány véleménye szerint ez az ügy csak az amerikaiak játéka lehetett. Az ellenzék úgy vélte, hogy Pharaon azért jöhetett Magyarországra, hogy pénzt vigyen ki az országból.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgálódott Magyarországon. Megállapításaik szerint az Orbán-kormány alatt mintegy 850 millió eurót költöttek el szabálytalanul 2014 és 2017 között.

