Magyarország a V4-hez közelítené Romániát

Kisebbségi, energiabiztonsági és infrastrukturális kérdésekről esett szó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint román kollégája, Teodor Melescanu hétfői kolozsvári megbeszélésén. Elhangzott, a magyar kormány támogatandónak tartja a Budapestet Kolozsváron keresztül Bukaresttel összekötő gyorsvasút-összeköttetés megteremtését, ugyanakkor kérdésünkre a két tárcavezető elmondta: mindkét fél érdeke, hogy Románia szorosabbra fűzze kapcsolatait a visegrádi országokkal.

A két külügyminiszter egyórás kincses városi munkamegbeszélése után elmondta, találkozójuk annak az év elején indult párbeszédnek a része, amelynek keretében Szijjártó részt vett a román, Melescanu pedig a magyar nagyköveti értekezleten. Meleșcanu elmondta, a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének jelentőségén túlmenően egyetértettek abban, hogy mindkét fél számára fontosak a nemzeti kisebbségek, e téren pedig közös érdek a kölcsönösség elvének érvényesítése. A román külügyminiszter közölte, miután Magyarország tölti be a visegrádi négyek soros elnökségét, magyar kollégájától meghívást kapott a V4-ek közelgő budapesti találkozójára, amelyen örömmel vesz részt, szerinte ugyanis Románia részvétele hozzáadott értéket jelent a regionális kapcsolatok tekintetében.

Lapunk arra vonatkozó kérdésére, hogy Románia fontolgatja-e a V4-ekhez való csatlakozását, a román diplomácia vezetője elmondta, erről nem született döntés, Bukarest azonban érdekelt a visegrádi országokkal való együttműködésben. – Mivel Magyarország tölti be az elnökséget, és felmerült a balkáni probléma témaköre is, eleget teszünk a meghívásnak – válaszolta Melescanu. Ugyanerről a kérdésről Szijjártó Péter úgy vélekedett: már csak azért is pragmatikus érdek a visegrádi országok és Románia együttműködése, mivel a V4-ek gazdasági növekedésének üteme jóval meghaladja az európai növekedését, Románia GDP-gyarapodása pedig a legnagyobb az EU-ban. – Ha összefogunk, akkor abból komoly gazdasági profitunk lehet. Nekünk az az érdekünk, hogy Románia gazdaságának jól menjen, hiszen a magyar export 5 százaléka Romániába irányul. Reméljük, a román gazdasági szereplők érdeklődése is megnő Magyarország iránt – jelentette ki Szijjártó, hozzátéve: 510 millió eurós hitelkeret nyílt a magyar Eximbanknál a magyar-román vállalatközi együttműködés finanszírozására.

A kisebbségek anyanyelvi használatát korlátozó, a magyar és román állam erőfeszítései ellenére elfogadott ukrán oktatási törvény kapcsán elhangzott, Bukarest és Budapest egyetért abban, hogy az oktatási téren végrehajtott reformok nem korlátozhatják a nemzeti kisebbségek anyanyelven való tanulásának jogát. Szijjártó Péter közölte, egyetértettek abban, hogy a magyarországi román, valamint a romániai magyar közösségre erőforrásokként kell tekinteni a kétoldalú kapcsolatokban. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, Budapestet örömmel tölti el, hogy Liviu Dragnea, a kormányzó román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke arról biztosította nemrég Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a bukaresti kormány megnyugtatóan rendezi a marosvásárhelyi római katolikus iskola ügyét. – Reméljük, az RMDSZ, a katolikus egyház és a román kormánykoalíció együttműködése záros határidőn belül valóban meg tudja oldani ezt a problémát – szögezte le Szijjártó.

A magyar diplomácia vezetője Kolozsváron elmondta, a két ország 2020-ig megduplázza az autópálya-összeköttetést, ami nem lesz nehéz, mivel jelenleg csak egy ilyen működik, a Csanádpalota-Nagylak határátkelőhely. Szijjártó szégyenteljesnek nevezte ezt a helyzetet, majd reményének adott hangot, miszerint a román-magyar határszakaszon jelenleg csak hétvégenként működő tíz átkelő közül minél hamarabb több is üzemelhet majd állandó jelleggel. – Mivel az az európai fejlesztési tervek jelenleg gyorsvasút-fejlesztésről szólnak, kifejezetten támogatandónak tartjuk a Budapestet Kolozsváron keresztül Bukaresttel összekötő gyorsvasút megépítését. Energiabiztonság szempontjából jó hír ugyanakkor, hogy a rendszerüzemeltetőink jelentése szerint 2019-ben jelentős mennyiségű földgáz szállítására nyílik lehetőség Romániából Magyarország irányába, 2022-ben pedig már 4,4 milliárd köbméter földgáz szállítása válik lehetővé a két ország között – közölte Szijjártó Péter.

Kérdésre válaszolva Teodor Melescanu elmondta, Románia még nem alakított ki hivatalos álláspontot a katalán függetlenségi népszavazásról. Bukarest ugyanakkor azt vallja, hogy a feleknek a párbeszéd útján kell keresniük a megoldást, és a román hatóságok remélik, hogy mihamarabb tárgyalásos úton sikerül tisztázni a nézeteltéréseket. A referendum kapcsán Szijjártó Péter tömören úgy válaszolt: Magyarország a történteket Spanyolország belügyének tekinti.