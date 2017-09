Magyarországon is beültethettek visszahívott pacemakert

Lehet, hogy Magyarországon is ültettek be olyan pacemakereket, amelyeket az Egyesült Államokban most visszahívtak, feltörhetőségük miatt. A hackerek eddig még nem használták ki a biztonsági hibákat, ám ennek lehetősége miatt új szoftver telepítését rendelték el a szívritmus-szabályozókon.

Az eszközöket gyártó vállalat, az Abott készülékei felett szoftverhiba miatt a hackerek átvehetik az uralmat, aminek két legfőbb veszélye, hogy le tudják meríteni az akkumulátort, és túl gyors szívverést is elő tudnak idézni. Az esetben hat modell is érintett : az Accent, az Anthem, az Accent MRI, az Accent ST, az Assurity és az Allure.

Az USA-ban a betegeknek jelentkezniük a frissítésre a saját orvosuknál, a művelet pedig összesen három percet vesz majd igénybe. Magyarországi lehetőségről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, de akinek a fenti típusok valamelyike van beültetve, annak ajánlott jelentkezni a kezelőorvosánál – írja a HVG.