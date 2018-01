Majmokon tesztelték a kipufogógáz hatását a német autógyárak

Szokatlan kísérletet hajtottak végre 2014-ben az amerikai Albuquerque egyik laboratóriumában: tíz majmot zártak egy kamrába, ahol rajzfilmeket néztek, miközben egy Volkswagen Beetle kipufogógázát lélegezték be. A New York Times és a Süddetsche Zeitung információi szerint a német autógyártók által finanszírozott kutatással azt akarták igazolni, hogy a dízelmotorok füstje már egyáltalán nem olyan káros, mint korábban gondolták.

Az amerikai kutatók ugyanakkor még nem tudtak a következő évben kirobbant dízelbotrányról, vagyis arról, hogy a Volkswagen és más konszernek is szervezetten manipulálták az autók károsanyag-kibocsátási értékeit, így azok szennyezőbbek, mint a hivatalos adatok mutatják. Épp azt akarták igazolni, hogy az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO tévedett, amikor egy évvel korábban kijelentette, hogy a dízelmotorok füstje rákkeltő. Arra hivatkoztak, hogy a technikai fejlődéssel a dízelmotorok tiszták lettek.

A kísérletet a Közlekedési Szektor Környezet- és Egészségkutatásainak Európai Központja (EUGT) nevű szervezet finanszírozta, amelyet 2007-ben hozott létre a BMW, a Daimler, a Volkswagen és a Bosch. Elvileg azt kutatták, hogyan lehetne csökkenteni az egészségügyi terhelést, amit a járművek okoznak, de valójában leginkább cáfolni próbálták más kutatások eredményeit, amelyek károsnak mondták a dízelmotorokat. A szervezet ma már felszámolás alatt áll, a Bosch pedig már 2013-ban kilépett.

A Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozó szakértők szerint az ilyen állatkísérlet etikátlan, Németországban már 15 éve nem is végeznek hasonlót. Egy másik, a szennyezéseknek a tüdőre gyakorolt hatását vizsgáló német kutató pedig nem is értette, miért lehetett szükség ilyen kísérletre – amelynek eredményét egyébként soha nem is publikálták. Az érintett cégek nem tagadták a kísérlet tényét, csupán áthárították a felelősséget az EUGT-re. A Daimler és a BMW ezenkívül azt is tagadta, hogy tudtak volna a tesztben használt VW meghamisított adatairól.