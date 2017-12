Makkos cipőben „mászta meg” a kultikus hegyet Kim Dzsongun

Speciális felszerelés nélkül, fekete, térdig érő szövetkabátban és elegáns bőrcipőben „mászta meg” Kim Dzsongun a 2744 méter magas, hófedte Pektu-hegyet. Az észak-koreai KCNA állami hírügynökség fotói alapján úgy tűnik, a kiruccanás meg sem kottyant az elszigetelt állam vezetőjének, derűsen pózolt a hegy csúcsán hívei körében.

Azt sem felejtette el közölni a KCNA, hogy Kim Dzsongun állítólag körbenézett a Pektun, meglátott egy emlékművet, és rögtön a megsemmisítéséről beszélt, majd hozzátette, hogy új hotelt és még több pihenőhelyet kell kialakítani a csúcson.

Az észak-koreai vezető nem először járt a hegyen, több alkalommal is megmászta már, de tél derekán még sosem találkozott ilyen ragyogó napsütéssel, mint most. Az azonban az észak-koreai állami hírügynökség fotóiból nem derült ki, hogy Kim Dzsongun mikor is látogatott a Pektura.

A vulkanikus hegy egyébként Észak-Korea történelmileg kiemelkedő jelentőségű hegye, Kim Dzsongun édesapja, Kim Dzsongil állítólag a hegyen látta meg a napvilágot: a hivatalos észak-koreai álláspont szerint a vulkán egy titkos katonai támaszpontján született, szülőháza pedig zarándokhellyé vált. A Pektu jelentőségét emeli, hogy Észak-Korea címerében is megjelenik.