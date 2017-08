Már a Velencei Bizottságban is Soros György embereit látja Kósa Lajos

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Velencei Bizottságban is vannak Soros György üzletember által pénzelt emberek, amit a gazda mond, azt kell csinálni, és meg kell találni a jogi magyarázatát – írja az MTI.

Kósa Lajos a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorának nyilatkozva azt mondta, abszurd, hogy a bizottság szerint a Közép-európai Egyetemre nem kellene vonatkoznia a magyar felsőoktatási törvénynek. „A törvényeknek mindenkire vonatkoznia kell, még Soros Györgyre is” – szögezte le a politikus. Hozzátette: a felsőoktatás szabályozása állami hatáskör, az új törvényt mindenki komolyan vette, a másik Magyarországon működő amerikai intézménnyel meg is született a megállapodás.

A migrációval kapcsolatban Kósa Lajos azt mondta, tudni lehetett, hogy nyáron fokozódni fog a nyomás, és most a nem kormányzati szervezetek (ngo-k) is segítik őket az embercsempészekkel karöltve emberiességi szempontok miatt, ami a frakcióvezető szerint álságos álláspont. Jelezte, hogy az európai közvélemény is megfordult ebben a témában, az olaszok pedig szigorúbb feltételeket szabtak az ngo-knak, mint amit a magyar civiltörvény előír.

Vona Gábornak, a Jobbik elnökének nyugdíjasokra tett „lenéző” kijelentésével kapcsolatban Kósa Lajos azt mondta, a Jobbik megjelenésével egy addig nem létező „kocsmapolitikai stílus” vonult be a politikai életbe, ami normális politikai erőnél nem képzelhető el.

A rendkívüli parlamenti ülés összehívásáról Kósa Lajos közölte, ebből az látszik, hogy hogyan működne Magyarország, ha a szocialisták irányítanák: Soros György összehívatja a parlamentet, és megszavaztatja az embereivel azt, amit ő akar. Jelezte: nem fognak elmenni a rendkívüli ülésre, mert „ha csak az ég a földdel nem válik egybe”, akkor semmi ok nincs arra, hogy nyáron összeüljön a parlament, a kezdeményezésen látszik, hogy „tiszta kamu az egész” – fogalmazott.

Kósa Lajos a Velencei Bizottsággal kapcsolatos kijelentéseinek előzménye, hogy pénteken a bizottság több kifogást is megfogalmazott a felsőoktatási törvény CEU-t célzó módosításával kapcsolatban. A jelentés szerint a törvény szabályai általában véve megfelelnek az európai gyakorlatnak, de számos követelménye túlságosan szigorú és nem is megalapozott, mert már működő felsőoktatási intézményekre is vonatkozik.

A Velencei Bizottság elismeri, hogy egy országnak joga van szabályozni a területén működő külföldi felsőoktatási intézményeket, kiváltképp, ha erre nem léteznek egységes európai normák vagy modellek. A magyar hatóságok döntésétől függ, hogy át kell-e alakítani ezt a keretszabályozást, és ha igen, mikor, „de a módosítások törvényesen csak a Magyarország területén még nem aktív külföldi intézményekre alkalmazhatók, a már működő egyetemek esetében viszont más a helyzet”.

A Velencei Bizottság többek között felszólította a kormányt, hogy ne írjon elő nemzetközi megállapodást a származási országgal, illetve hogy ne kelljen a székhelyen – vagyis a CEU esetében az Egyesült Államokban – egyetemi oktatást nyújtani.

A teljes jelentés itt olvasható.