Már az ukrán futball-ligában is dúl a háború

Egyre inkább úgy tűnik, hiába várják vasárnap a kijevi Dinamo labdarúgóit Mariupolba. A klub biztonsági okokra hivatkozva áll el az utazástól, s azt követeli: a fővárosban vagy semleges pályán játsszák le a mérkőzést. A szurkolók a helyzet tisztázását várják, a helyi csapat az eddig már két, otthon minden problémától mentesen lejátszott meccse után nem érti a kijevieket. Mindkét fél a biztonsági szervektől szerzett levelét lobogtatja. Az egyikben a rendvédő erők garantálják a találkozó lebonyolításának biztonságát, a másikban kockázatosnak nevezik a mérkőzés megtartását a frontvonaltól húsz kilométerre fekvő városban. A Donyec-medencében felerősödött harcok közepette még a szakadár donyeckiek első embere is megszólalt az ügyben. Zaharcsenko tűzszünetet ígért a mérkőzés napjára. Az EBESZ térségben lévő megfigyelői pedig azt ajánlották fel, személyesen is ott lesznek a meccsen.

Az FK Mariupol ebben a szezonban jutott fel az első ligába, s hazai pályán fogadta már a rovenszki Veresz és a lvivi Karpati gárdáját is. Az Azovi-tenger partján fekvő városban ezért nagyon várták már a bajnokságot vezető kijevi Dinamo vendégszereplését. Már csak azért is, mert a front közelében lévő város számára a foci a normalitás szimbólumaként egyfajta fellélegzést jelent a mindennapok nehézségei közepette. Úgy tűnik, hiába, és a futball szerelmesei legfeljebb az ukrán öregfiúk válogatottjának vendégszereplésével vigasztalódhatnak. Annak ellenére, hogy a szezon kezdete előtt a labdarúgó-szövetség engedélyezte a hazai mérkőzések megrendezését Mariupolban. A kijeviek már akkor tiltakoztak, s most a harcok felerősödésével még kevésbé tartják biztonságosnak a front közelében fekvő várost. Ezzel szemben a helyiek arra hivatkoznak, hogy ezen a stratégiai fontosságú frontvonalon a legütőképesebb erőket vonták össze ukrán részről. Nem érti a fenntartásokat a régiót a radában képviselő üzletember, Szerhij Taruta sem. Sokak szerint a Dinamo által követelt garanciákat nemhogy Ukrajnában, de Európában sem mindig lehet teljesíteni. Gyávasággal, sőt hazafiatlansággal vádolják a Dinamo vezetőségét, akik nem akarják megérteni, mit jelent a nemzeti önbecsülés szempontjából a mérkőzést Mariupolban lejátszani.

Egyelőre tehát az a legvalószínűbb, hogy a Dinamo játék nélkül elveszíti a három pontot és az első helyét. A klub azzal fenyegetőzik, hogy a lausanne-i sportbíróságon keresi igazát, félő azonban, hogy a májusi kijevi BL-döntő előtt ezzel csak felhívná a figyelmet az ukrán futballban uralkodó áldatlan állapotokra. Az amúgy is több sebből vérző bajnokság ugyanis folyamatosan veszíti el maradék komolyságát is, ami nem öregbíti sem Ukrajna, sem az ukrán futball hírnevét. Az első ligából előbb a Krím elcsatolásával tűnt el két csapat, majd a háború fokozta gazdasági válság vitt csődbe újabb kettőt. A többieknek sem egyszerű talpon maradniuk, hiszen az ukrán futball most csak veszteséget termel. Több csapatnak pedig sem otthona, sem szurkolója nincsen, mivel a háborús helyzet miatt több száz kilométerre kénytelen lejátszani „hazai” meccseit. A Sahtar Doneck előbb Lvivben, majd most Harkivban játszik, míg a Zorja Luhanszk például Zaporizzsjában, de vándorúton van a dnyipropetrovszki Dnyipro is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.26.