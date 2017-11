Már csak két napra elég az oxigén az eltűnt tengeralattjárón

Az öt napja eltűnt argentin San Juan tengeralattjáró kapcsán korábban azt közölték, hogy szombaton hét sikertelen műholdas telefonálási kísérletet észleltek róla, ám később kiderült, hogy nem az érintett hajóról érkeztek. Hétfőn pedig a CNN arról számolt be, hogy a negyvennégy fős legénység talán morzekódokat adhatott le a tengeralattjáró falán. Sajnos erről is bebizonyosodott utólag a The Guardian szerint, hogy téves információ, mivel az észlelt hangok más, „biológiai forrásból” eredtek – mondta Enrique Balbi haditengerészeti szóvivő.

Így tehát marad a valódi utolsó üzenetváltás, mely a haditengerészet szerint szerdán történt. Akkor az akkumulátorokkal kapcsolatos műszaki hibáról számoltak be a járműről. Gabriel Galeazzi, a Mar del Plata-i bázis parancsnoka számolt be róla, hogy az ilyen jellegű hiba nem ritka, máskor nem jelentett komolyabb kockázatot.

A kritikus szakasz most következik, mivel az élelmiszer és az üzemanyag ugyan kilencven napra is elegendő, az oxigéntartalék csak hét napra elég, és ebből öt már eltelt. Egyesek abban bíztak, hogy csupán kommunikációs üzemzavarról van szó, s ettől függetlenül a jármű megérkezhet célállomására, a katonai bázisra, ám ennek hétfőn kellett volna megtörténnie. Noha több nemzetközi hajó és repülőgép kutat Patagónia partjainál, ahol a tengeralattjáró elveszett, a dolgukat megnehezíti a viharos szél és a hatméteres hullámok.