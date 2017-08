Már figyelmeztettek a madeirai veszélyes fára

A portugál hatóságoknak szerdára sikerült azonosítaniuk a Madeira szigetén még kedd dél körül kidőlt közel kétszáz éves tölgyfa összes áldozatát. De a korábbi hírekkel ellentétben nem négy, hanem csak két külföldit ütött vagy nyomott agyon az elhanyagolt fa: egy 31 éves magyar asszonyt, akit hiába szállítottak kórházba gyorsan, illetve egy 42 éves francia nőt.

Fürjes Róbert, a lisszaboni magyar nagykövetség munkatársa az M1-nek elmondta, a magyar áldozat élettársával vett részt az ünnepen, aki szintén megsérült, de már elhagyhatta a kórházat. Elmondása szerint a nagykövetség tájékoztatta a nő édesapját a történtekről, a teljes konzuli szolgálat pedig minden segítséget megad az áldozat családjának az ügyintézésben, köztük a hazaszállítás, a halotti anyakönyvi kivonat kiállításának teendőiben.

Összességében már tizenháromra nőtt a halottak száma, a sérültek pedig a legutolsó adatok szerint 49-en vannak, tizenketten pedig még mindig súlyos állapotban, közülük négyen gyermekek. Az egyik legszomorúbb haláleset a mindössze egyéves kisbabáé, a többi halott 28-59 éves volt, nyolc nő és öt férfi. Még kedden törvényszéki orvosok érkeztek Funchalba, a portugál külterület székhelyére, hogy meggyorsítsák a boncolási eljárásokat, amelyeket legkésőbb pénteken akarnak befejezni.

Az igazságügyi tárca megkezdte a nyomozást a szerencsétlenség ügyében, amely nem ígérkezik rövidnek, mert már most egymásra mutogatnak a lehetséges felelősök. Idalina Fernandes da Silva, a járási tanács vezetője szerint utoljára a sziget előző, szocdem vezetése idején vágtak ki korhadó fákat, és az is elég régen volt, mire a városvezetés cáfolta Silva állításait. António Mendonça, egy helyi lakos elmondta az Observador című portálnak, hogy idén

március 13-án már egy vastag ág letört erről a fáról, amikor heves szélvihar tombolt a szigeten.

A lakos az elmúlt 14 év alatt többször figyelmeztette az illetékes városvezetést a fa állapotára, de semmi sem történt, pedig előre lehetett sejteni a most valóban bekövetkezett tragédiát. Ugyanebben a hónapban a helyi lap, a Funchal Notícias is megírta, hogy ha az aznapi viharban egy 12 méter hosszú, 30 centi átmérőjű ág tört le, akkor egy hasonló napon tragédia történhet.

A baloldali összefogással még 2013-ban megválasztott Paulo Cafôfo, a funchali polgármester azt mondta, ő úgy tudta, hogy a gyilkos tölgyfa zöld koronája miatt is egészségesnek látszott, és semmilyen jel nem utalt rá, hogy veszélyes volna, egyébként is magánterületen állt. Mendonça szerint a kormányzó Miguel Albuquerque 1994 és 2013 között a városvezetés tagja volt (a szocdem kiskirály, Alberto João Jardim idején), és amikor írt neki,

azt a választ kapta, hogy természetes dolog, hogy időnként leesnek ágak a fákról.

Cafôfó meg sem jelent az első sajtótájékoztatón, nehogy politikai ellenfelével, Albuquerquével együtt kelljen mutatkoznia.

A sziget kormányzótanácsának vezetője háromnapos gyászt rendelt el, Funchal püspöke, António José Cavaco Carrilho pedig azonnal lemondta a körmenetet, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, akárcsak a portugál elsőosztályú bajnokság helyi csapata, a Marítimo. Miguel Albuquerque, Madeira szociáldemokrata párti kormányzója közölte, vállalja a rá vonatkozó felelősséget, de hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak is ugyanezt kell tennie. A baloldali portugál kormánykoalícióra nagyon rájár a rúd, mert nem elég ez az új tragédia, június közepén Pedrógao Grande környékén pusztító erdőtűzben 64-en haltak meg – köztük több külföldi is –, sőt a hivatásos és önkéntes tűzoltók most újabb erdőtüzeket kénytelenek oltani – az egész országban.

