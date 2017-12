Már nem bíznak a németek az Egyesült Államokban

A második világháború óta először tartja több német Moszkvát megbízhatóbb partnernek, mint Washingtont – derül ki a német közszolgálati ARD televízió legfrissebb felméréséből. A két nagyhatalom bizalmi indexe azonban még így is nagyon csekély: a németek 28 százaléka bízik az oroszokban és 25 százaléka az amerikaiakban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem Moszkva lett amúgy népszerűbb a németeknél, hanem Donald Trump megválasztása óta az Egyesült Államok megítélése vált rosszabbá. Barack Obama elnökké választásakor, 2008 őszén még 80 százalékot ért el Washington. Obama elnöksége alatt is romlott a megítélés, de még tavaly is a németek 60 százaléka nevezte meg Amerikát szövetségesként. Innen esett egy év alatt 25 százalékra az eredmény. Ami valóban olyan alacsony, hogy

még a mindig alulteljesítő, tehát a németek többségének bizalmát nem élvező Moszkva is előzni tudott.

Az igazi barátok sorrendjében azonban nem állt be változás. Most is Franciaországban bíznak a németek leginkább: 93 százalékos Párizs bizalmi indexe. Nagy-Britannia a brexit ellenére is még mindig 60 százalék felett élvezi a németek szimpátiáját.

Az Egyesült Államok rossz megítélése nem annyira az oroszoknak, mint az európai egység ügyének, illetve a német–kínai közeledésnek használhat. A franciák iránti majdnem teljes bizalom, amely Emmanuel Macron tavaszi győzelme után tovább nőtt, éppen

azt üzeni a német politikának, hogy merjék az Európai Uniót a német–francia tengelyen megreformálni.

Macron Európa-politikai terveinek egyik legélesebb ellenfelei azon német liberálisok (FDP), akik végül mégsem szálltak be Angela Merkel mögé egy koalícióba. Macron számára a lehetőségek közül mindenképp a körvonalazódó kereszténydemokrata-szociáldemokrata nagykoalíció tűnik ideálisnak. A Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) a macroni föderációs terveket a koalíciókötés feltételéül szabta. És noha a kereszténydemokrata szövetség (CDU–CSU) számos politikusa ódzkodik az európai föderációtól, Merkel híve Macronnak. Egy német–francia együttműködésnek a liberálisok mellett a szélsőbaloldali Baloldal (Die Linke) és a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt a legfőbb ellenzői.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az utóbbi két tömörülés közismerten Moszkva-barát és EU-kritikus.

Az Egyesült Államok bizalmi leértékelődését a német gazdaság egyes szegmenseiben is üdvözlik. Németország ugyanis egyre inkább Kínát tartja a szabadkereskedelem megbízható partnerének. Sigmar Gabriel jelenleg még hivatalban lévő, szocdem külügyminiszter december elején ennek megfelelően hirdette meg a lazább szövetség politikáját Washington felé.

Gabriel úgy véli, Berlinnek nem szabad csak Washingtonhoz igazítania külpolitikáját.

„Nem nézhetjük tétlenül, hogy új terek keletkeznek, amelyekben nincs még befolyásunk” – mondta egy berlini konferencián, utalva arra, hogy Berlin már nem hisz az Amerika-központú, egypólusú világban. Az értékvezérelt külpolitika nem elegendő Gabriel szerint, az EU-nak és különösen Berlinnek az érdekeik mentén kell a világpolitikát alakítaniuk.

A német szociáldemokrácia persze hagyományosan Amerika-kritikus, és az európai egység mellett a multipoláris világ híve. Trump elnökké választása óta azonban láthatóan a CDU–CSU is a német társadalomhoz hasonlóan bizalmatlanabb lett Washingtonnal szemben. Ebből Párizs és Peking profitálhat leginkább.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.15.