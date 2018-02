Már Nigel Farage is elismeri: összeomlik a UKIP

Napra pontosan két évvel ezelőtt kezdődött a brexitnépszavazási kampány az Egyesült Királyságban. Akkor még nem volt biztos, de mára úgy tűnik, hogy David Cameron akkori miniszterelnök politikai manőverének lett pozitív hozadéka is a konzervatívok szempontjából. A radikális jobboldallal szembeni küzdelem egyik módjának azt tartják a szakértők, hogy a fősodorbeli pártok átveszik a szélsőségesek témáit. A brexitnépszavazás esetében is ezt láthattuk, hiszen az Európai Unió elhagyásának kérdése volt az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) fő témája. Cameron azonban felvetette a kilépés lehetőségét a briteknek, és bár a bennmaradás mellett kampányolt, sikeresen rántotta ki a talajt a torykat jobbról szorongató UKIP alól. Más kérdés, hogy a UKIP ezzel elérte az alapítók célját, az Egyesült Királyság lassan, de biztosan elhagyja az EU-t.

A párt a 2016 nyarán tartott brexitnépszavazás óta folyamatos válságot él át, miközben a közvélemény-kutatásokban mélyrepülést mutat be: 16 százalékos átlagról 4 százalékra. A belső krízist tökéletesen illusztrálja, hogy a referendum óta eltelt valamivel több mint másfél év alatt már a hatodik vezetője van a pártnak. Múlt hét elején lemondott a szervezet napi működéséért felelős pozícióból Paul Oakden, aki öt elnök alatt dolgozott már. A legutóbbi megválasztott vezető Henry Bolton volt, aki a tavalyi időközi választáson elért csúfos eredményt követően vette át a UKIP vezetését, azonban múlt szombaton megbukott a pártkongresszuson ellene rendezett bizalmatlansági voksoláson.

Bolton egy olyan magánéleti ügybe bukott bele, amelyhez hasonló miatt törvényt is hoznak Ausztráliában, lásd erről keretes írásunkat. A férfi karácsony előtt hagyta el feleségét és családját, hogy pártja huszonöt éves aktivistájával, a modell Jo Marney-val járjon. Később elvileg szakított a nővel, mivel Marney rasszista szöveget posztolt a közösségi médiában – ám azóta látták már újra együtt Boltont a modellel. A politikus szerint olyan támadás érte magánélete miatt, mint korábban Diána hercegnét.

„Olyan volt az elmúlt hat hét, amilyet egyetlen ellenségemnek sem kívánnék”

– mondta még a voksolás előtt Bolton, majd el is bukott.

Az ausztrál miniszterek nem kezdhetnek beosztottakkal A canberrai kabinet kisebbik pártjának, az Ausztrál Nemzeti Pártnak a vezetője – aki egyben miniszterelnök-helyettes is –, Barnaby Joyce botránya miatt a kormányfő, az Ausztrál Liberális Pártot vezető Malcolm Turnbull úgy döntött, megtiltja a miniszterek és beosztottjaik közötti szexuális kapcsolatokat. A miniszterelnök ezt múlt csütörtökön jelentette be, azt követően, hogy egész héten a botrányról folyt a diskurzus az országban. Joyce-ról az ausztrál sajtó írta meg, hogy véget vetett huszonnégy éves házasságának, miután korábbi média-tanácsadója, Vikki Campion gyermeket vár tőle. Turnbull szerint helyettese rossz döntést hozott, és megszegte feleségének tett esküjét. Mint mondta, Joyce szabadságra megy, rendezi a helyzetet nejével és négy gyermekével, valamint kialakítja új otthonát. A kormányfő úgy véli, a Joyce-eset rámutatott arra, hogy „nagyon nagy gondok vannak a parlament kultúrájával”. Éppen ezért miniszteri értékekről szóló törvény benyújtását jelentette be, mert az ausztrálok elvárják, hogy a kabinet tagjai betartsanak bizonyos normákat. „A minisztereknek, legyenek szinglik vagy házasok, tilos lesz szexuális viszonyba bonyolódniuk a beosztottjaikkal” – szögezte le Malcolm Turnbull. A botrány folyományaként Joyce a párt vezetéséről is lemondhat, ha a tagok így döntenek. (F. B.)

Henry Bolton helyére ügyvivő elnökként Gerard Batten került, aki legutóbb azzal vétette észre magát – idézve a UKIP régi, idegenellenes irányvonalát –, hogy az iszlámot halálkultusznak nevezte. Az Európai Parlament képviselője – aki korábban a párt brexitügyi szóvivője is volt – szerint alá kellene íratni egy dokumentumot minden muszlimmal, amelyben feladják a Korán bizonyos részeiben való hitüket, továbbá kijelentette, racionálisnak gondolja, hogy a nem muszlimok szerint nem szabadna új mecseteket építeni az Egyesült Királyságban.

A pártnak ráadásul nemcsak a belső válsággal kell szembenéznie, hanem egy külső kihívással is: egy múlt heti bírósági ítélet szerint ugyanis hozzá kell járulnia a UKIP-nek egyik EP-képviselőjük, Jane Collins bírságának kifizetéséhez. A nőt három munkáspárti képviselő perelte be jó hírnév megsértése miatt, a bíróság pedig korábban 660 ezer fontos (231 millió forint) kártérítés megfizetésére kötelezte, ebbe kell most besegítsen a párt is, feltehetően mintegy 200 ezer fonttal (70 millió forint).

Korábban az EU is elzárta a pénzcsapokat, valamint a UKIP fő adományozója sem akar több pénzt adni.

Így az egyre kevesebb pénzből gazdálkodó UKIP-et igen rosszul érinti a bírság. Nem csoda, hogy a párt emblematikus figurája, a többszörös elnök Nigel Farage is igen borúlátó a UKIP sorsát illetően. Még a szombat szavazást megelőzően a The Daily Telegraphban arról írt, a szervezet alapvető struktúrái eltűntek, a tavasszal esedékes önkormányzati választáson pedig sok eddigi UKIP-es függetlenként kíván indulni. Beszédes, hogy a cikknek az alábbi címet adta: A UKIP összeomlóban van, de Henry Bolton lehet az ember, aki megmenti – majd Bolton megbukott. Ahogy az is sokat sejtet, hogy januárban a The Sunday Times arról írt, hogy

Farage és a UKIP korábbi legfontosabb adományozója, Arron Banks új párt alakításába fogott.

Kérdés persze, hogy egy efféle új párt sikeres lehet-e majd a brit politikában, ahol a többségi választási rendszer miatt csak két komolyabb párt maradhat meg a palettán. A progresszív-liberális New Statesman újságírója, Stephen Bush szerint az új párt sorsa független a UKIP-étől, hiszen 2010-ben utóbbi csak háromszázezer vokssal kapott többet a nacionalista Brit Nemzeti Pártnál, aztán mégis megerősödött. Bush is a választási rendszerrel érvel, hiszen csak egyetlen brit voksolás arányos: az európai parlamenti választás. „Ez az, ami miatt a UKIP és más, balról vagy jobbról érkező új párt is küszködne az Egyesült Királyságban a brexitet követően” – írta. Azaz ha Farage össze is kalapál egy új pártot, közel sem biztos, hogy az sikeres lesz, sőt.